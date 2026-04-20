Atentado contra manifestantes de la Universidad Autónoma de Guerrero

Un ataque armado contra personas inconformes en el puerto de Acapulco dejó como saldo una mujer muerta y al menos dos personas heridas, hecho que refleja la persistente inseguridad en la entidad.

De acuerdo con reportes locales, la agresión ocurrió cuando un grupo de personas mantenía una protesta, lo que derivó en un acto violento que generó movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia en la zona.

El incidente provocó condenas por parte de autoridades universitarias pertenecientes a la Universidad Autónoma de Guerrero y distintos sectores sociales, quienes exigieron el esclarecimiento de los hechos y justicia para las víctimas, además de reforzar las medidas de seguridad en el estado.

Este suceso se suma a otros episodios recientes en Guerrero, donde la violencia continúa siendo un desafío central, cuyos sucesos han afectando tanto a la población civil como a distintos sectores sociales de la región.