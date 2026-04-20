En el 56 aniversario de Cancún, Mara Lezama llama a consolidar una ciudad sustentable e incluyente

Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo

Quintana Roo — En el marco del 56 aniversario de Cancún y desde el esplendoroso Malecón Tajamar, la gobernadora Mara Lezama Espinosa hizo una invitación a todas y todos a seguir construyendo una ciudad más humana, sustentable y con oportunidades, bienestar y prosperidad compartida.

“Hoy, Cancún enfrenta los desafíos de toda ciudad joven, los retos de una industria turística dinámica, las exigencias de una región que conecta fronteras, oportunidades y futuro. Y, al mismo tiempo, avanza, se consolida, se transforma en hogar para casi un millón de habitantes”, expresó la Gobernadora.

¿Cómo serán los próximos 50 años de Cancún? Visualizo, añadió Mara Lezama, una ciudad más sustentable que abraza a su gente, más artística, con una cultura vibrante que dialogue con el mundo. Un referente de urbanismo, de orden, de innovación, un Cancún acogedor, moderno, profundamente humano.

Ante esta expectativa, la titular del Ejecutivo aseveró que ese futuro no llega solo, se construye todos los días, por lo que invitó a todas y todos a seguir haciendo de esta ciudad un lugar donde valga la pena vivir, crecer y soñar.

El gobierno humanista con corazón feminista que encabeza Mara Lezama contribuye 24/7 con este crecimiento y modernización de Cancún, con obra pública que ha transformado la imagen urbana pero también con gestiones para facilitar la movilidad de las personas, como la modernización del bulevar Colosio, el distribuidor vial del aeropuerto internacional, la ampliación de la avenida Chac Mool.

También, la construcción del puente Nichupté, la apertura pública del Malecón Tajamar, la construcción de nuevos hospitales. Además, ha impulsado proyectos para las colonias populares que durante años estuvieron en el abandono, como pavimentación de calles, construcción de banquetas, drenaje y alumbrado público, en zonas ya regularizadas.

A través de un mensaje conmemorativo, destacó que Cancún, pese a ser una de las ciudades más jóvenes de México, se ha consolidado como el destino turístico más exitoso del país, resultado del esfuerzo colectivo de miles de personas que han hecho de este lugar su hogar.

Subrayó que la historia de la ciudad no puede entenderse sin la entrega, pasión y compromiso de quienes llegaron desde distintas partes de México y del mundo, dejando atrás sus raíces para apostar por un nuevo comienzo. “Cancún se hizo realidad en la vida diaria, en la lucha cotidiana de mujeres y hombres que, con dignidad, lo convirtieron en lo que hoy es”, expresó.

Mara Lezama reconoció el esfuerzo de quienes dejaron atrás una vida entera y apostar por lo desconocido y construir un nuevo destino con las propias manos. “Aquí, cada calle, cada hotel, cada colonia tiene detrás esfuerzo, coraje, sacrificio y trabajo responsable. Si algo distingue a las y los cancunenses es su capacidad de levantarse temprano, de sostener largas jornadas, de no rendirse”, dijo.

Por ello, hizo un exhorto para seguir escribiendo juntos la historia de Cancún, no solo como un destino, sino el esfuerzo de su gente convertido en orgullo.

La Crónica de Hoy 2026