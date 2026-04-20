Refuerzan seguridad en Puebla: despliegan estrategia conjunta en microrregión 14

En una reunión entre autoridades de distintos niveles, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó una Mesa Regional de Paz en San José Chiapa, donde se acordó reforzar la estrategia de seguridad en la microrregión 14 mediante trabajo coordinado entre gobiernos y fuerzas armadas con un llamado fue directo a no omitir y no callar.

El mandatario exhortó a las y los presidentes municipales a denunciar cualquier delito, amenaza o intento de extorsión, al advertir que la omisión puede traducirse en complicidad. Aseguró, además, que contarán con respaldo total del gobierno estatal.

Uno de los acuerdos centrales fue la instalación inmediata de una Base de Operaciones Interinstitucional (B.O.I.), que permitirá reforzar la vigilancia y prevenir delitos en la zona.

En esta estrategia participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, subrayó la necesidad de invertir en tecnología y equipamiento, además de cambiar la lógica de reacción por una de prevención.

Durante el encuentro, las autoridades también hicieron un llamado a la población a denunciar de manera anónima actos de corrupción o extorsión, como parte de una estrategia basada en la cercanía y la escucha en territorio.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor, aseguró que existe coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para atender cualquier situación en la región.

En paralelo, el Poder Judicial informó que algunos municipios se integrarán a nuevos distritos judiciales, lo que busca mejorar el acceso a la justicia y la supervisión de los procesos.

Desde el ámbito municipal, autoridades destacaron la necesidad de fortalecer la infraestructura y la vigilancia.

El alcalde de San José Chiapa anunció inversiones en sistemas de videovigilancia y equipamiento policial, mientras que otros ediles señalaron la urgencia de reforzar la seguridad en carreteras clave de la región.