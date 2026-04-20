Sindicato de Trabajadores Petroleros impulsa la agenda de bienestar ambiental

Sindicato de Trabajadores Petroleros impulsa el bienestar ambiental

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ha reorientado su papel institucional bajo la conducción de su secretario general, Ricardo Aldana Prieto, al impulsar una agenda que coloca el bienestar integral del trabajador petrolero, y de su familia, en el centro de su gestión.

La organización, que agrupa a decenas de miles de trabajadores del sector energético, ya no limita su actividad a la negociación contractual. Hoy opera como un gestor de capital humano con programas concretos en materia educativa, de salud, seguridad, capacitación profesional e infraestructura.

Becas y centros de capacitación renovados

En el ámbito educativo, el STPRM administra un programa de becas dirigidas tanto a trabajadores en activo como a sus hijos, con el objetivo de formar a la siguiente generación de especialistas del sector.

Paralelamente, la actual dirigencia ha priorizado la rehabilitación y equipamiento de centros de capacitación y adiestramiento regionales en todo el país, a fin de que los petroleros cuenten con las herramientas técnicas que exige una industria en constante transformación.

Infraestructura y espacios dignos

El sindicato también ha avanzado en proyectos de apertura y remodelación de instalaciones a nivel nacional, con la premisa de que los trabajadores merecen entornos acordes con su esfuerzo. Estas inversiones en infraestructura forman parte del discurso central de Aldana Prieto: elevar las condiciones de vida del trabajador equivale a fortalecer a Pemex y, por extensión, al país.

Jornadas Deportivas en todas las regiones

El componente físico y comunitario del programa de bienestar se expresa en las Jornadas Deportivas 2026 del STPRM, organizadas en coordinación con Pemex. La iniciativa, que arrancó en 2024 con miles de participantes, ha crecido año con año e incorpora nuevas disciplinas, reforzando el sentido de pertenencia entre la base trabajadora en todas las regiones petroleras del país.

Planeación estratégica por sección

Con respaldo de la dirigencia nacional, las secciones sindicales trabajan en la ampliación de sus portafolios de proyectos anuales, en el marco de las mesas permanentes que coordina Aldana Prieto. El objetivo: garantizar que cada agremiado, sin importar su ubicación geográfica, acceda a los programas de desarrollo que impulsa el comité ejecutivo nacional.

Seguridad

Una de las principales reclamaciones de las y los petroleros, es la de contar con centros de trabajo seguros, por ello, a través del fortalecimiento de las Comisiones Locales Mixtas, empresa y sindicato se detectan las condiciones de riesgo para que Pemex las atienda, la falta de mantenimiento a instalaciones acumula ya más de 12 mil casos pendientes de atención.

Servicios de salud

La salud es un elemento esencial para los petroleros y sus familias, por ello la organización sindical mantiene mesas de trabajo con Pemex para evaluar los servicios y elevar su calidad.