Tamaulipas inicia segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria

Américo Villarreal, acueducto

“Y el tiempo llegó y aquí estamos”, dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya al dar inicio a los trabajos de la segunda línea del acueducto Vicente Guerrero–Ciudad Victoria, una obra esperada desde hace 33 años y que fue proyectada en su momento por su padre, el exgobernador Américo Villarreal Guerra.

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzaron a colocarse los 54.7 kilómetros de tubería de acero de 36 pulgadas, que arrancan desde la Planta de Rebombeo número Uno.

El arranque estuvo acompañado por el director general de la Conagua, Efraín Morales López, quien resaltó que este proyecto estratégico busca garantizar el derecho humano al agua, sobre todo en las comunidades más vulnerables.

El funcionario federal recordó que, además de esta obra, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se invertirán más de 450 millones de pesos en más de 400 acciones de agua potable para beneficiar a la población tamaulipeca.

En un momento emotivo, Villarreal Anaya evocó la visión de su padre, quien dejó sentadas las bases técnicas para que en el futuro existiera esta segunda línea. “Me da mucho orgullo y emoción compartir con ustedes que tanto la primera como la segunda van a llevar el nombre de Américo Villarreal, porque dos Américos Villarreal van a completar esta obra”, expresó entre aplausos.

El mandatario subrayó que esta obra forma parte de una visión humanista que busca bienestar, paz y desarrollo para las familias tamaulipecas. También destacó que la presidenta Sheinbaum impulsa más proyectos de infraestructura, como la tecnificación de los Distritos de Riego 025 y 026, con los que se pretende mejorar la producción agrícola y ahorrar agua para el desarrollo urbano.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, explicó que la obra se complementará con una planta potabilizadora de 1,500 litros por segundo, con inversión de más de 600 millones de pesos, lo que garantizará el abasto de agua en Ciudad Victoria durante los próximos 50 años.