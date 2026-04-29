Supervisa Mara Lezama cancha en Las Américas III, como parte del programa federal del “Mundial Social 2026”

Mara Lezama supervisa cancha en Las Américas III

La gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada del presidente de la CODEQ, Jacobo Arzate Hop, realizó una visita a la cancha del fraccionamiento Las Américas III, una de los cinco espacios deportivos contemplados para Chetumal en el programa “Mundial Social 2026”, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Este programa contempla, para Quintana Roo, la construcción y rehabilitación de 46 canchas de fútbol con inversión de 63 millones de pesos, de las cuales 23 son de fútbol 5, 2 de fútbol 7, 1 de fútbol 11 y 20 multicanchas, beneficiando a los 11 municipios de Quintana Roo.

Durante una visita al fraccionamiento Las Américas 3, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la Gobernadora destacó que este proyecto es posible gracias al respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y subrayó que el deporte representa una herramienta clave para la reconstrucción del tejido social y la construcción de paz.

“Así es, el fútbol, y en general el deporte, es una herramienta fundamental para la construcción de paz en nuestra sociedad. Por eso, estas 46 canchas se entregarán en el marco del mundo a nivel de cancha”, afirmó Mara Lezama.

Las obras incluirán la instalación de pasto sintético especializado, drenaje perimetral para evitar encharcamientos, porterías, iluminación y cercado, además de adecuaciones a multicanchas y centros deportivos comunitarios.

En el caso de Chetumal, se prevé la construcción y mejora de cinco espacios deportivos, entre ellos en Las Américas 3, la colonia Pacto Obrero, la Unidad Bicentenario y el Centro de Desarrollo Comunitario y Polideportivo en Proterritorio.

La Gobernadora reiteró que estas acciones buscan fomentar la práctica deportiva entre niñas, niños y jóvenes, así como generar entornos seguros y de convivencia social en las colonias del estado.

A su llegada al fraccionamiento Las Américas III, Mara Lezama saludó y escuchó a los vecinos, a quienes les informó detalles de su cancha.