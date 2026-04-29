Coahuila se prepara para la Convención Nacional de Canacintra

Convención Nacional de Canacintra 2026

El Gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió con más de 400 integrantes del Consejo Directivo Nacional de la CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de Transformación), en un evento en el que se acordó que Coahuila va a ser la sede de la Convención Nacional de Canacintra, que tendrá lugar en octubre.

El mandatario estatal comentó que van a continuar trabajando en un equipo conformado por la sociedad y el gobierno, con el fin de fortalecer la relación con la industria y de posicionar a Coahuila como un gran destino en el cual invertir.

“Hoy somos uno de los estados más seguros del país, y eso nos permite seguir creciendo, generando empleo y atrayendo más y mejores oportunidades para todas y todos. ¡Los esperamos en octubre!”, exclamó Jiménez Salinas.

Asimismo, el gobernador dio a conocer a los industriales la riqueza cultural y la fortaleza económica que conforma a Coahuila, lo que sin duda contribuirá al Impulso del turismo, a la vez que fortalecerá el posicionamiento de la entidad como un destino atractivo tanto para inversiones, como para convenciones y eventos de alto nivel.

Igualmente, mencionó que el estado es una potencia nacional en materia de desarrollo económico y además informó que la entidad es líder en producción de autos eléctricos y convencionales, así como de autopartes. Señaló, de igual manera, la estabilidad laboral que tiene Coahuila, así como la excelente mano de obra calificada.

Manolo Jiménez destacó que Coahuila es el estado más seguro de todo México, al tener la capital más segura del país, las fronteras más seguras a nivel nacional y a Torreón entre las mejor evaluadas; las tres dentro del top 6 nacional.

En Coahuila se invierte una gran cantidad de recursos para seguir robusteciendo el blindaje con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Haciendo del estado el mejor para invertir y para recibir eventos nacionales e internacionales.

Por su parte, María de Lourdes Medina Ortega, Presidenta Nacional de la CANACINTRA, mencionó que la reunión que tuvo lugar el día de hoy, se trato de un espacio de diálogo que refleja con claridad que se necesita coordinación, corresponsabilidad y una visión compartida entre gobierno, industria y sociedad.

De igual modo, a nombre de la CANACINTRA nacional, reconoció el trabajo que Manolo Jiménez ha impulsado en Coahuila para fortalecer su vocación industrial. Y reiteró la disposición de la CANACINTRA para que se fortalezcan las cadenas productivas, Impulsar la Innovación y generar condiciones que permitan a la Industria mantener su dinamismo.