Estados

Además de la actividad, los asistentes disfrutaron de manera simultanea de una carrera de kayaks

Sinaloa festeja primer Torneo de Pesca Deportiva de Orilla en Tecapán

Por Brayan Chaga
Torneo de Pesca Deportiva de Orilla

Este domingo en las playas de Las Lupitas, Tecapán, se llevó a cabo el primer Torneo de Pesca Deportiva de Orilla donde se reunieron más de 190 participantes provenientes de Escuinapa, Rosario, Mazatlán, Culiacán, Tepic y Tecuala, de Nayarit.

Además de la pesca, los asistentes disfrutaron de una carrera de kayaks, que se llevó a cabo de manera simultánea al torneo.

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, indicó que el torneo se desarrolló como parte del Programa de Impulso a la Práctica de la Pesca Deportiva, promoviendo esta actividad como una opción de “turismo sustentable y recreación para las familias”.

“Más allá de practicar la pesca deportiva es mostrar estos escenarios y que se genere una derrama económica, reunir familias, eso está bonito. Escuinapa tiene mucho que ofrecer, no solo sus playas, sino el trato de su gente, llegamos ayer a Teacapán y los hoteles estaban llenos, es un lugar muy bonito para que vengan los turistas”, expresó.

Por su parte, el alcalde municipal, Víctor Díaz Simental, precisó el valor turístico y natural de la región, subrayando el compromiso del gobierno local y estatal por impulsar el desarrollo económico a través del turismo responsable:

“Es un rincón privilegiado del país, contamos con esta y otras playas muy hermosas. Los invitamos a que conozcan Escuinapa y Teacapán. Nos interesa de sobremanera promover a nuestro estado como lo que somos, un lugar de gente de trabajo en lugares hermosos”, comentó.

Tendencias