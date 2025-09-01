Sinaloa festeja primer Torneo de Pesca Deportiva de Orilla en Tecapán

Torneo de Pesca Deportiva de Orilla

Este domingo en las playas de Las Lupitas, Tecapán, se llevó a cabo el primer Torneo de Pesca Deportiva de Orilla donde se reunieron más de 190 participantes provenientes de Escuinapa, Rosario, Mazatlán, Culiacán, Tepic y Tecuala, de Nayarit.

Además de la pesca, los asistentes disfrutaron de una carrera de kayaks, que se llevó a cabo de manera simultánea al torneo.

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, indicó que el torneo se desarrolló como parte del Programa de Impulso a la Práctica de la Pesca Deportiva, promoviendo esta actividad como una opción de “turismo sustentable y recreación para las familias”.

“Más allá de practicar la pesca deportiva es mostrar estos escenarios y que se genere una derrama económica, reunir familias, eso está bonito. Escuinapa tiene mucho que ofrecer, no solo sus playas, sino el trato de su gente, llegamos ayer a Teacapán y los hoteles estaban llenos, es un lugar muy bonito para que vengan los turistas”, expresó.

Por su parte, el alcalde municipal, Víctor Díaz Simental, precisó el valor turístico y natural de la región, subrayando el compromiso del gobierno local y estatal por impulsar el desarrollo económico a través del turismo responsable:

“Es un rincón privilegiado del país, contamos con esta y otras playas muy hermosas. Los invitamos a que conozcan Escuinapa y Teacapán. Nos interesa de sobremanera promover a nuestro estado como lo que somos, un lugar de gente de trabajo en lugares hermosos”, comentó.