Durante el primer bimestre del 2026 en Guanajuato se registró una reducción significativa en la violencia letal

Guanajuato reporte violencia

A lo largo del primer bimestre del 2026, en Guanajuato destacó la disminución de homicidios dolosos en un 63 por ciento, lo que demuestra una contención efectiva en el corto plazo, al ser uno de los descensos más relevantes a nivel nacional.

Por otro lado, en cuanto a las otras reducciones reportadas, los indicadores muestran los siguientes resultados:

. Las desapariciones se han disminuido en un 17 por ciento.

. Otros delitos en contra de la vida se han disminuido en un 19 por ciento.

. Y por último, los feminicidios se han disminuido en un 83 por ciento, siendo esta la cifra más alta.

Con todos estos resultados es posible observar una mejora generalizada en cuanto a la incidencia delictiva de alto impacto en el Guanajuato.

Asimismo, a nivel nacional, la violencia letal también ha presentado una reducción, siendo en este caso del 22 por ciento, reflejando así un contexto de disminución en diversos indicadores de delitos en todo México.

Sin embargo, el mismo análisis advierte que dicha reducción debe debe de evaluar de igual manera factores como:

• La eficacia de las estrategias de seguridad.

• Posibles reacomodos de grupos delictivos.

• Y ajustes en los registros de las estadísticas.

Volviendo al caso especifico de Guanajuato, aunque los avances en el corto plazo son relevantes, cuando se hace un análisis de largo plazo, este muestra que se tiene que seguir trabajando en el reto de consolidar una tendencia sostenida a la baja. Esto debido a que la información confirma que la disminución de la violencia es un proceso en continua en curso y que por lo tanto necesita que se le de seguimiento a las acciones, que exista un fortalecimiento institucional y que no sea abandonado el análisis permanente para asegurar resultados duraderos. Por ello, el verdadero desafío es consolidar esta tendencia en el mediano y largo plazo.