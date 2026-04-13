Identifican ambulancias en estado de deterioro en Hidalgo

Ambulancias en abandono Hidalgo

La secretaria de Salud de Hidalgo, Juana Vanessa Escalante Arroyo, informó que en más de siete municipios contienen ambulancias fuera de operación y en estado de deterioro, las cuales el gobierno estatal entregó a los recintos hospitalarios para la atención a emergencias médicas.

“En este año hemos identificado que muchas de las ambulancias en Hidalgo que se pusieron a disposición de los municipios se encuentran en desuso, o incluso no se les han aplicado mantenimientos correctivos y preventivos”, reveló Escalante Arroyo.

La funcionaria estatal señaló que una de las unidades de emergencia no se encontraba incluida en el acta de entrega-recepción.

Escalante Arroyo dio a conocer que el Centro Regulador de Urgencias Médicas Estatal no estaba incluido en la estructura orgánica del poder ejecutivo. No obstante, indicó que a partir de este año invertirán alrededor de 5 millones de pesos para el fortalecimiento de la atención de emergencias en la entidad.

Por último, la titular de la dependencia expuso que dichas declaraciones están relacionadas por una persona que comunicó que pidió apoyo a una ambulancia en Epazoyucan. Por consiguiente, le informaron el estado de las unidades médicas y no recibió ayuda de los paramédicos.

La Crónica de Hoy 2026