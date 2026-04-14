Aseguran armas de alto calibre tras operativo en la región de Tecamachalco, Puebla

Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno lograron el aseguramiento de armamento de alto calibre durante un operativo interinstitucional en el estado de Puebla, informaron autoridades.

La acción se llevó a cabo en una región que abarca los municipios de Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo, donde fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo conjunto que derivó en un importante golpe contra la delincuencia organizada.

En el dispositivo participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes coordinaron acciones de vigilancia e inteligencia en la zona.

Como resultado del operativo, en el municipio de Tecamachalco se logró el aseguramiento de más de 360 cartuchos útiles de distintos calibres, seis armas largas entre ellas una ametralladora, siete cargadores, así como equipo táctico que incluía un casco balístico y dispositivos de obstrucción vehicular.

Además, fueron localizados y asegurados cuatro vehículos: tres motocicletas y una camioneta, presuntamente vinculados con actividades ilícitas en la región.

Autoridades señalaron que este decomiso representa una disminución en la capacidad operativa de grupos delictivos, al retirarles herramientas clave para la comisión de delitos. Asimismo, destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral basada en labores de inteligencia, investigación y coordinación entre corporaciones.

El Gobierno del Estado de Puebla reiteró que continuará reforzando este tipo de operativos conjuntos, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y mantener el combate frontal a la delincuencia.

Se subrayó que la colaboración entre instituciones federales y estatales ha sido fundamental para lograr resultados contundentes, como el aseguramiento de armamento y equipo táctico en esta región del estado.