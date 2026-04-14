FGE despliega acciones operativas tras agresión contra personal en Aquila

FGE Michoacán (Juan José Estrada Serafín)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que inició actos de investigación con relación a una agresión perpetrada este día en contra de personal de la institución en el crucero que va hacia la localidad de Huizontla, municipio de Aquila, con saldo de un perito fallecido, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) lesionado y otro más sin afectaciones.

Los hechos se registraron cuando civiles armados perpetraron una agresión directa y cobarde en contra del personal de la FGE desarmado, que regresaba a sus labores tras su descanso asignado.

En el sitio, un perito de la institución perdió la vida, mientras que un agente de la PDI resultó con heridas que no ponen en riesgo su vida. Un tercero resultó ileso.

Tras la agresión, la FGE activó de inmediato un operativo de búsqueda en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), la DEFENSA, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el objetivo de ubicar y detener a los responsables.

La institución refrenda su compromiso de actuar con firmeza y determinación ante cualquier agresión en contra de su personal, por lo que se llevan a cabo actos de investigación para esclarecer plenamente los hechos y garantizar que este crimen no quede impune.

La Fiscalía General del Estado reitera que se utilizarán todos los recursos legales y operativos para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de esta agresión.