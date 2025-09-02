Abastecen Rutas de la Salud de medicamento a hospitales de Tamaulipas

Director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez

Tamaulipas es uno de los 10 estados del país en donde se ha logrado la total cobertura del abasto de medicamentos a los hospitales y centros de salud del IMSS Bienestar, a través de las Rutas de la Salud, indicó el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, Svarch Pérez precisó que a solo dos semanas del inicio de la estrategia, en el estado se abasteció a 259 centros de salud de salud y en 20 hospitales, entregando 349 kits de medicamentos.

La Ruta de la Salud, es impulsada tiene como objetivo de garantizar el suministro público y gratuito de medicamentos e insumos para la salud en todo el sistema IMSS-Bienestar.

Agregó que, entre el 19 y el 30 de agosto, se movilizaron 1,006 rutas, en más de 700 vehículos, para distribuir 11,364 paquetes totales de medicinas e insumos en las unidades médicas.

“Más de 28 millones de medicamentos fueron entregados en los 8,061 centros de salud y en los 578 hospitales de IMSS-Bienestar”, expresó.

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres, dio a conocer que el próximo mes de diciembre se inaugurará el nuevo Hospital General en Tampico. Recordó que, en agosto, también en Tamaulipas, inició la construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz.