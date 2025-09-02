Guanajuato instala Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial

Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial

Guanajuato instaló el Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, buscando ofrecer a los pobladores un transito con más certeza y sustentable.

El titular de la Secretaría de Obra Pública (SOP), Juan Pablo Pérez Beltrán, indicó que este paso representa un antes y un después en la manera en que el estado se planea y se mueve.

“El reto no es solo hacer más infraestructura, sino hacerla segura, accesible e incluyente. La movilidad es equidad social, competitividad y justicia: significa tiempo con nuestras familias, seguridad para quienes caminan, accesibilidad para personas con discapacidad y mejores oportunidades para todos”, expresó.

El Consejo quedó conformado por representantes de municipios, academia, colectivos ciudadanos, transportistas, sector económico y representantes del Gobierno estatal, con la encomienda de trabajar de manera activa, participativa y corresponsable en el diseño y seguimiento de las políticas públicas de movilidad.

Con esto, Guanajuato podrá coordinar esfuerzos y planear con visión de largo plazo, anticipando los desafíos de los próximos 10, 15 o 20 años para construir ciudades más verdes, seguras, caminables y conectadas.

“Hoy sembramos una semilla que, con la suma de voluntades, crecerá fuerte. Estoy convencido de que trabajando unidos, haremos de Guanajuato la capital de las buenas prácticas en movilidad”, finalizó Pérez Beltrán.