La Violencia sigue aumentando en Tecámac; se Registra un Asesinato más

Aumenta violencia en Tecámac

Pese al cambio de comisionado de la Guardia Civil, la violencia no cesa en el municipio de Tecámac, pues ya sumó un asesinato más en menos de un mes, con lo que llegó a 18 en lo que va del año. Un equivalente de tres por mes.

Los vecinos siguen señalando la falta de atención por parte de la presidenta municipal Rosi Wong, quien niega que el problema de la inseguridad ha aumentado en este año, incluso ha hecho declaraciones como “Qué podemos hacer si nos vienen a tirar a los muertos”.

La última víctima se registró la madrugada de ayer en el fraccionamiento de los Héroes Tecámac, Zona Bosques, donde los vecinos reportaron la detonación de armas de fuego en las calles Bosques de Olmos y Bosques de Pirules.

Otro caso fue el de un hombre que fue asesinado con arma de fuego en la calle Paseos de los Jardines, en la colonia Loma Bonita. Aparentemente fue interceptado por sujetos armados mientras caminaba por la zona.

Por si fuera poco, hace tres semanas se registró una balacera en el tianguis en el fraccionamiento de Urbi, que afortunadamente dejo un saldo blanco, pero que causó indignación entre los comerciantes y vecinos, quienes se quejaron de los elementos de la Guardia Civil que a pesar de acudir al lugar de los hechos no lograron detener a los sujetos armados.

La falta de resultados positivos llevaron a la alcaldesa Rosi Wong a nombrar a Rufino Jiménez, como encargado de despacho de la corporación, pero la situación no ha mejorado y los habitantes viven en medio de la zozobra.

Tecámac se ha convertido en uno de los municipios más violentos y peligrosos del Estado de México, ocupando el tercer lugar en reportes de Alerta Amber y acumulando en tan sólo en un mes cinco nuevos casos.

Hace apenas un mes, la alcaldesa tomó protesta a Rufino Jiménez Jiménez, quien forma parte de la vieja escuela del escuadrón de Radio Patrullas del PRI, como encargado de despacho de la Guardia Civil.