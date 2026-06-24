Tras lluvias, colapsa malecón de Alvarado en Veracruz

Colapso de malecón en Alvarado, Veracruz

Autoridades municipales de Alvarado informaron que parte del malecón colapsó durante la madrugada de este miércoles a consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas. El desprendimiento ocurrió en el margen del río Papaloapan y obligó al acordonamiento inmediato de la zona para prevenir riesgos a la población.

El reporte ciudadano fue recibido alrededor de las 4:00 de la mañana, por lo que elementos de Protección Civil acudieron al sitio para restringir el acceso y evaluar las condiciones del área afectada. Posteriormente, personal de Obras Públicas del Ayuntamiento realizó una inspección preliminar para cuantificar los daños.

Debido a que se trata de una zona federal, el gobierno municipal notificó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Veracruz, con el objetivo de iniciar las gestiones necesarias para su rehabilitación.

“Estamos tomando información para hacer los reportes pertinentes a Conagua, porque esta es zona federal y vamos a ver qué sucede; el alcalde está muy preocupado porque tengamos esto lo más pronto posible y es lo que vamos a hacer”, declaró el director de Obras Públicas, Luis Enrique Reyes Alor.

Reyes Alor añadió que “al ser margen del río sabemos que es zona federal, es por eso que estamos mandando oficios y buscando información para saber lo pertinente. El alcalde nos instruyó para que hagamos todo lo pertinente en esta parte, pero también informando a las autoridades para que esto sea obra en conjunto y le demos una pronta solución”.

Por su parte, el alcalde Alberto Cobos Márquez adelantó que buscará reunirse esta misma semana con autoridades estatales y federales para agilizar los trámites que permitan iniciar los trabajos de rehabilitación. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y el área permanece bajo resguardo mientras continúan las evaluaciones.

La Crónica de Hoy 2026