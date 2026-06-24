Secretaría de Salud de Sinaloa brinda recomendaciones ante aumento de casos de Tuberculosis

Secretaría de Salud de Sinaloa

Debido a que la tuberculosis continúa representando un problema para la salud de la población, en Sinaloa, la Secretaría de salud llama a la población a identificar cualquier síntoma y acudir oportunamente para recibir atención médica.

El Dr. Macondo Parra Montoya, Epidemiólogo, informó que esta enfermedad es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, y que afecta principalmente los pulmones, además destaco que se transmite por vía aérea al toser, estornudar o escupir.

Los síntomas más comunes a los que se debe poner atención es la tos que permanezca por más de dos semanas o tos con flema, dolor en el pecho, pérdida de peso, cansancio y falta de apetito.

En este estado se han registrado 781 casos en lo que va del año, de los cuales alrededor del 80% corresponden a tuberculosis pulmonar, siendo los jóvenes de entre 20 y 40 años los grupos más afectados.

El especialista destacó que al detectar a tiempo esta enfermedad es curable, cumpliendo de manera estricta el tratamiento, que tiene una duración aproximada de seis meses.

Por su parte, el secretario de Salud, Dr. Cuitláhuac González Galindo, informó que el sistema de salud estatal cuenta con medicamentos gratuitos para todas las personas diagnosticadas y recordó mantener el seguimiento médico para evitar complicaciones o resistencia a los fármacos.

“Esta cobertura es gratuita y permite ofrecer un tratamiento adecuado a cada paciente atendido en el sector salud. Es muy importante que los pacientes continúen con su vigilancia médica una vez que reciben el tratamiento y que la evaluación posterior a la remisión de la enfermedad se mantenga de manera periódica”, señaló.

Finalizó destacando que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son las herramientas más eficaces para cortar la cadena de transmisión y proteger la salud de la comunidad.