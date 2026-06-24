Reanudan trabajos para restablecer el servicio de agua potable en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Acueducto Guadalupe Victoria

Desde la noche del martes personal técnico ha trabajado en la obra de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, por instrucciones del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de restablecer el suministro de agua potable en la ciudad, el cual fue suspendido temporalmente tras el lamentable incidente registrado el día de ayer en el sitio de los trabajos.

La obra, que consiste en la construcción de una segunda línea del acueducto en paralelo a la tubería que actualmente abastece a la ciudad, requirió la suspensión momentánea de los trabajos y del servicio de agua potable como medida precautoria mientras se realizaban las labores de búsqueda y rescate de un trabajador desaparecido.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que se sigue trabajando en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para dar seguimiento directo a los trabajos en la tubería y que el objetivo es poder concluir dichas reparaciones en un plazo menor a 24 horas.

Finalmente, el titular de la SOP comentó que dará puntual seguimiento a los trabajos hasta su conclusión y mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance y el restablecimiento del suministro de agua potable en las distintas zonas de la ciudad.