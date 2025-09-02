Sinaloa se suma a los acuerdos nacionales para fortalecer seguridad pública

El el marco de la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobaron dos acuerdos nacionales, el primero para fortalecer instituciones de Seguridad Pública y el otro para intensificar la búsqueda de personas desaparecidas, donde el gobernador, Rubén Rocha Moya fungió como miembro de este Consejo.

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la situación de Sinaloa en donde reiteró que se esta viviendo una situación complicada que no depende del gobierno estatal, sino de una situación incluso externa. Agregó que se ha estado colaborando y coordinando mucho en el trabajo.

Correspondió a la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su carácter de secretaria técnica del Consejo, maestra Marcela Figueroa Franco, dar lectura y someter a votación estos dos acuerdos, que surgieron a raíz de los cambios normativos en la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para la Seguridad Pública, y de las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron expuestos previamente al inicio de la sesión por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, respectivamente.

El primero es el Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública, con tres ejes y 16 acciones específicas; y el segundo es el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con dos ejes y seis acciones.