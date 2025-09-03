Al menos 15 muertos y 18 heridos tras descarrilamiento de un funicular en Lisboa

Descarrilamiento de funicular en Lisboa, Portugal (@ledauphine/x)

Al menos 15 muertos y 18 heridos se registraron este miércoles al descarrilarse el Ascensor de Gloria, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa.

Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

En un comunicado publicado en la web de la presidencia, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó “profundamente” el accidente, especialmente las víctimas mortales y los heridos".

Una trabajadora de Barrio Alto, que regresaba a casa tras su turno laboral junto a un compañero, comentó a la prensa que el vagón “no bajaba la velocidad que suele tener, solo tuvimos tiempo de darnos la vuelta y empezar a correr”.

“El vagón descarriló en la curva, chocando con un edificio, para después volcar con un estruendo enorme, dejando al tranvía completamente destrozado”, según su testimonio, había unas 43 personas dentro y en los alrededores del funicular.

Accidente en Lisboa (@Brevesdepresse/x)

“Íbamos a subir al funicular, estábamos en la parte de arriba, en el mirador, decidimos dar un paseo y bajar por la calle de al lado. Cuando llegamos al lugar para subir, vimos el accidente”, comentaron dos turistas brasileños de visita en la capital portuguesa.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. (Con información de EFE)