Lula da Silva inicia tratamiento de radioterapia en cuero cabelludo

Lesión en el cuerro cabelludo de Lula da Silva (EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva inició este lunes un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, después de que le fuera retirada una lesión en esa zona el mes pasado, así lo informaron los médicos del hospital Sirio-Líbanes de la ciudad de São Paulo.

La información divulgada por la institución afirma que se optó por la radioterapia “superficial preventiva” como “tratamiento complementario” tras la cirugía.

Pese al procedimiento, el mandatario de 80 años mantendrá sus actividades diarias “sin restricciones”, agregó el hospital.

En total, serán 15 sesiones de radioterapia a lo largo de las próximas tres semanas, de acuerdo con los medios brasileños.

La “lesión” descrita por los médicos y por la que Lula da Silva fue operado en abril era un tipo de cáncer de piel, uno de los más comunies y de menor gravedad.

El estado de salud del líder brasileño es un asunto de interés mediático ya que actualmente se está preparando para disputar las elecciones de octubre, en las que aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

El mismo Lula confesó que la candidatura dependía de su condición física, pero últimamente ha declarado sentirse en forma y listo para el desafío de otro mandato.

Entre las veces que ha pasado por el hospital desde que inició su actual gobierno en enero de 2023, destaca la operación para lidiar con una hemorragia intracraneal resultado de una caída en su residencia oficial.

Asimismo, en 2011, el presidente brasileño enfrentó un cáncer de laringe, que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. (Con información de EFE)