Israel ataca el Valle de la Bekaa y “otras zonas” de Líbano

Ataque israelí a Líbano (Edgar Gutiérrez/EFE)

El Ejército israelí emitió este lunes un breve comunicado este lunes donde aseguró estar atacando el Valle de la Bekaa, este de Líbano y una de las áreas menos afectadas desde el alto al fuego entre Israel y el grupo chií Hezbolá, así como “otras zonas” de su país vecino.

Asimismo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, respondió a una publicación en X de la Presidencia libanesa asegurando que las “actividades” de su país al sur de Líbano tienen como único propósito proteger a sus ciudadanos de los ataques de Hezbolá y desmantelar “el reino del terror que construyó allí”.

“Esto es el resultado del fracaso total del gobierno libanés en cumplir con sus compromisos”, finalizó la publicación de Saar.

Por su parte, el medio israelí Haaretz reporta que el Ejército israelí prepara “un ataque a gran escala contra Hezbolá” y que ahora está a la espera de que altos mandos den luz verde para cometer la ofensiva.

“El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel intensificará sus ataques en el Líbano”, indica la publicación de Haaretz.

Un total de 3,185 personas han muerto y otras 9,633 resultaron heridas en ataques y bombardeos israelíes contra el Líbano desde inicios del pasado marzo, y que siguen contra el sur del país a pesar de la entrada en vigor del alto al fuego.

Según el Centro de Operación de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, “el balance total acumulado de la agresión entre el 2 de marzo y el 25 de mayo es de 3,185 mártires y 9,633 heridos”.

Este balance se conoce el mismo día en que el Ejército israelí también ha atacado varias localidades en el sur del Líbano, entre ellas, Dibbine, Qana, Nabatieh y Kfar Remman, además de los bloques de Al Qlaileh y los alrededores de una compañía de gas situada entre Bazourieh y Wadi Jilo, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Actualmente, ambas naciones en conflicto mantienen en Washington las primeras negociaciones directas en décadas con el fin de alcanzar una salida negociada al último conflicto, iniciado el pasado 2 de marzo, y que hasta el momento han derivado en un alto al fuego sin apenas aplicación práctica. (Con información de EFE)