EU advierte que el lanzamiento de proyectiles de Hezbolá contra Israel es “insostenible”

Ataque continuo israelí a Líbano sigue dejando victimas mortales (HAITHAM IMAD/EFE)

Estados Unidos advirtió este lunes de que el continuo lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá contra Israel es “insostenible” y además los señaló por querer “sabotear” las conversaciones de paz entre el Gobierno libanés y el israelí.

“El ‘statu quo’ es insostenible”, declaró a la prensa una fuente del Departamento de Estado, que aseguró que desde el 17 de abril el grupo chií ha roto el alto el fuego con el lanzamiento de mil drones y 700 cohetes para “intentar sabotear las negociaciones”.

“Hezbolá es totalmente responsable de la situación actual”, enfatizó la misma fuente, que justificó los continuos ataques israelíes contra territorio libanés: “No se puede esperar que Israel absorba pasivamente los ataques contra sus fuerzas armadas y civiles”.

La Administración de Donald Trump se expresó así el mismo día en el que el medio estadounidense Axios publicó que EU respaldaría una escalada en la ofensiva militar israelí en represalia a los ataques de Hezbolá.

Por su parte, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, instó este lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu, a retomar “una guerra a gran escala” contra el Líbano, además de cortarles el suministro eléctrico a este país.

La semana pasada, Líbano e Israel acordaron extender el alto al fuego 45 días más, no obstante, el Estado judío continúa atacando el territorio libanés diariamente. (Con información de EFE)