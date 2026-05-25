Precio del Petróleo cae casi 5% mientras Irán autoriza paso de buques en Ormuz

Caída del precio del Petróleo

El precio del petróleo retrocedió cerca de 5 por ciento después de que Irán autorizó el paso de nuevos buques por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Los contratos del crudo estadounidense WTI bajaron hasta los 91.73 dólares por barril durante una jornada marcada por menor actividad en Estados Unidos debido al feriado del Día de los Caídos.

La caída ocurrió luego de que la Guardia Revolucionaria iraní informó que 32 embarcaciones cruzaron el estrecho en las últimas 24 horas tras recibir autorización de Teherán.

Entre esos barcos había cinco superpetroleros que atravesaron con prioridad el paso marítimo, según reportó la agencia Tasnim.

Irán mantiene control parcial del estrecho de Ormuz

De acuerdo con autoridades iraníes, ya son 182 embarcaciones las que han cruzado el estrecho de Ormuz en los últimos seis días con autorización de la Armada iraní.

El paso continúa parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Antes del conflicto, por esta zona transitaba cerca del 20 por ciento del petróleo mundial, por lo que cualquier restricción impacta directamente en el precio internacional de los combustibles.

La televisión estatal iraní aseguró la semana pasada que la mayoría de los barcos autorizados pertenecen a países del sudeste asiático considerados aliados o socios amistosos de Teherán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, adelantó que Irán y Omán trabajan en un mecanismo para “garantizar el tránsito seguro” en la zona, aunque aclaró que el servicio requerirá pagos, pero no funcionará como un peaje formal.

Trump asegura que negociaciones “van bien”

Mientras continúan las conversaciones diplomáticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las negociaciones con Irán avanzan de manera positiva.

“Las negociaciones con la República Islámica de Irán avanzan favorablemente. Solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto”, escribió el mandatario en Truth Social.

Trump también advirtió que si fracasan las negociaciones, Washington retomará las operaciones militares contra Teherán “más grande y fuerte que nunca”.

Horas antes, durante la ceremonia del Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Arlington, el republicano insistió en que Irán jamás podrá desarrollar armas nucleares.

“Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá”, declaró.

El mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Estados Unidos e Irán intensificaron contactos durante los últimos días para tratar de cerrar un acuerdo que permita reabrir completamente el estrecho de Ormuz y establecer una tregua temporal mientras continúan las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, desde Teherán aclararon que todavía no existe un pacto definitivo.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, viajaron este lunes a Catar para continuar las conversaciones.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que Washington espera una respuesta oficial de Irán para poder firmar el memorando de entendimiento en el que trabajan ambas delegaciones.

Aunque la Casa Blanca ha dejado entrever desde el viernes que un acuerdo podría anunciarse pronto, Trump reconoció el domingo que pidió a su equipo negociador no acelerar las conversaciones y buscar “el mejor acuerdo posible”.