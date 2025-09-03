Es importante tratar adicciones en lugares certificados: Secretaría de Salud en Sinaloa

Centros de rehabilitación

Cuitláhuac González Galindo, director de los Servicios de salud de Sinaloa, convocó a los familiares de personas con problemas de adicción a comunicarse con la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA), para que les asignen un centro de rehabilitación certificado, pues aunque en Sinaloa existen 220 centros, únicamente 65 cuentan con todo el reglamento en forma.

Para que un centro de rehabilitación obtenga el registro estatal, debe aprobar la evaluación con un mínimo de 70 por ciento. Otro de los requisitos dicta que el personal debe estar capacitado para atender a pacientes que están pasando por una adicción.

El paso final consiste en firmar una carta compromiso que realiza el departamento jurídico de CEPTCA; en la que los centros se comprometen a no violar los derechos humanos de los usuarios y las usarias durante la atención médica.