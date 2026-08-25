Graciela Domínguez convoca a Gabinete Estatal a seguir sumando para construir un mejor Sinaloa

Junta de Gabinete estatal

La nueva gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava se reunió en el Palacio de Gobierno con los miembros del Gabinete Estatal, legal y ampliado, luego de su elección en el Congreso del Estado como titular del Poder Ejecutivo.

En su mensaje a los funcionarios estatales en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal los convocó a trabajar en equipo para la construcción de un mejor estado, y brindar resultados en el corto plazo en beneificio de los pobladores.

Las y los secretarios, por su parte, otorgaron a la gobernadora Graciela Domínguez su total respaldo a las acciones y objetivos ya establecidos en el Plan Estatal, ahora con la visión de la titular del Ejecutivo, y el compromiso de las secretarias y secretarios del Gabinete para el cumplimiento de los asuntos de mayor prioridad que demanda la entidad sinaloense.