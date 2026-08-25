Andrés Mijes lleva apoyo con agua potable al sur de Nuevo León y fortalece su presencia rumbo a 2027

Andrés Mijes

Andrés Mijes continúa con sus recorridos por diferentes regiones de Nuevo León y, en esta ocasión, llevó una propuesta de solución para atender la falta de agua potable en el Ejido Las Palomas, municipio de Mier y Noriega.

La acción se da mientras Mijes busca posicionarse dentro de Morena como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, proceso que podría definir al perfil que posteriormente busque competir por la gubernatura del estado. Durante su recorrido por el sur de Nuevo León, Mijes conoció directamente las condiciones que enfrentan los habitantes de Las Palomas. Los vecinos señalaron que, ante la falta de agua potable, se habían visto obligados a utilizar agua almacenada en un aljibe que no se encuentra en condiciones adecuadas para el consumo.

Ante esta situación, el también alcalde con licencia de Escobedo gestionó el apoyo del sector empresarial para buscar una solución. A través de los vínculos que ha construido con empresarios, una compañía de alcance internacional acudió a la comunidad para conocer el problema y analizar las alternativas para atenderlo. La propuesta contempla instalar una planta potabilizadora móvil, así como una nueva línea de conducción que permita trasladar el agua desde la presa hacia el sistema de potabilización. Con ello se pretende que las familias puedan contar con agua en mejores condiciones para su consumo.

Los habitantes de Las Palomas reconocieron la gestión realizada por Mijes y la participación del sector empresarial. La acción también busca mostrar que la colaboración entre autoridades, empresas y ciudadanos puede generar soluciones para comunidades que enfrentan problemas de servicios básicos. Para Mijes, el acceso al agua debe formar parte de las prioridades de cualquier proyecto de gobierno. El político ha señalado que el desarrollo de Nuevo León no puede concentrarse únicamente en la zona metropolitana, sino que debe alcanzar también a las comunidades del sur.

El tema del agua se suma a otros asuntos que Mijes ha colocado en el centro de sus recorridos. En meses recientes ha visitado municipios como Doctor Arroyo, Aramberri y Galeana, donde ha señalado problemas relacionados con servicios de salud, transporte, empleo y acceso al agua potable. Estas visitas forman parte de una estrategia de acercamiento territorial con la que busca conocer directamente las necesidades de los habitantes y presentar propuestas para diferentes regiones del estado.

A la par, Mijes ha planteado la necesidad de construir una nueva relación entre Nuevo León y el Gobierno de México. El aspirante sostiene que el estado puede aprovechar su capacidad industrial y económica mediante una mayor coordinación con la administración federal, empresarios, trabajadores, universidades y municipios. Su discurso también ha incluido críticas al Gobierno estatal. Mijes ha cuestionado obras públicas y decisiones de la administración encabezada por Samuel García, al considerar que existen proyectos que no han cumplido con los tiempos o resultados prometidos.

Con estas acciones, el alcalde con licencia busca presentarse como un político cercano al territorio y enfocado en problemas concretos. El agua potable, los servicios públicos, el empleo y el desarrollo de las comunidades se han convertido en algunos de los temas principales de su agenda. La gestión realizada en Mier y Noriega también refuerza el mensaje de que el sector empresarial puede participar en la atención de problemas sociales. Mijes ha insistido en que la colaboración entre diferentes sectores puede ayudar a generar resultados y mejorar las condiciones de vida.

Aunque todavía falta que Morena defina formalmente a su representante para el proceso estatal, las actividades de Mijes muestran una estrategia de posicionamiento que combina recorridos, reuniones con ciudadanos, propuestas y acciones concretas.

De esta manera, Andrés Mijes continúa construyendo presencia en Nuevo León con una agenda que busca llegar más allá del área metropolitana. La atención a las comunidades del sur y la gestión para resolver la falta de agua son parte de las acciones con las que pretende demostrar experiencia, cercanía y capacidad para enfrentar los problemas del estado. Su mensaje es que el desarrollo de Nuevo León debe llegar a todas las regiones y que la transformación, como él la plantea, debe traducirse en resultados concretos para las familias.