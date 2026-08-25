Mariana Rodríguez fortalece agenda educativa y su presencia pública con graduación de más de 5 mil jóvenes

Mariana Rodríguez volvió a colocarse en el centro de una actividad pública relacionada con la educación y los jóvenes de Nuevo León, al encabezar la ceremonia de graduación de más de 5 mil estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

La actividad se realizó este 25 de agosto en la Arena Monterrey, donde la titular de Amar a Nuevo León tomó protesta a 5 mil 231 graduados de la generación 2023-2026 de Profesionales Técnicos Bachilleres. El evento también contó con la presencia del secretario de Educación, Juan Paura.Durante la ceremonia, Rodríguez destacó el crecimiento que ha tenido el CONALEP durante la actual administración. Señaló que al inicio del gobierno había alrededor de 200 alumnos inscritos en la institución, mientras que actualmente la matrícula supera los 20 mil estudiantes.

Uno de los puntos que resaltó fue el modelo de Educación Dual, mediante el cual los jóvenes pueden combinar sus estudios con prácticas dentro de empresas. De acuerdo con el Gobierno de Nuevo León, este sistema busca que los estudiantes adquieran experiencia laboral antes de terminar su preparación académica. Para Mariana Rodríguez, esta modalidad representa una oportunidad para que los jóvenes enfrenten una de las principales dificultades al buscar su primer empleo: la falta de experiencia.

Durante su mensaje a los graduados, señaló que actualmente a los jóvenes se les pide contar con conocimientos, experiencia y participación previa en empresas, por lo que la Educación Dual busca atender precisamente esa necesidad. Además de los más de 5 mil graduados, durante el evento fueron reconocidos 34 estudiantes por su mérito académico y excelencia. También recibieron certificados 17 colaboradores de Grupo Allen, quienes forman parte de la primera generación del programa “Escuela en tu Empresa”.

La ceremonia permitió a Rodríguez mantener contacto directo con jóvenes y familias, un sector que ha sido uno de los principales temas de su agenda pública. La educación, la preparación para el empleo y la generación de oportunidades son asuntos que pueden tener relevancia en el futuro político de Nuevo León.

Aunque actualmente no existe una candidatura formal anunciada para Mariana Rodríguez, su participación constante en actividades públicas le permite mantener presencia ante diferentes sectores de la población. Su agenda también se ha caracterizado por actividades relacionadas con asistencia social, educación, salud y atención a grupos vulnerables. Estas acciones han contribuido a construir una imagen pública vinculada con programas sociales y con el trabajo comunitario.

El evento del CONALEP representa, además, una oportunidad para mostrar resultados de una política educativa que busca relacionar las aulas con el mercado laboral. El crecimiento de la matrícula y la participación de empresas son presentados como parte de los avances alcanzados durante la actual administración estatal. El director general de CONALEP Nuevo León, Andrés Pintos Caballero, informó que actualmente existen 17 planteles en el estado y 30 carreras técnicas. También destacó que la generación graduada está integrada en su mayoría por mujeres.

La preparación técnica es considerada importante para Nuevo León debido al crecimiento de la industria y a la necesidad de contar con trabajadores capacitados para ocupar nuevos empleos. En este contexto, Mariana Rodríguez aprovecha espacios públicos como el de la graduación para colocar temas educativos y de oportunidades laborales dentro de su agenda.

Su participación en este tipo de eventos también mantiene vigente su presencia política y social en el estado. Si en el futuro busca competir por algún cargo de elección popular, la experiencia acumulada y el contacto con jóvenes, familias y distintos sectores podrían convertirse en elementos de su posicionamiento. Por ahora, la actividad de Rodríguez se mantiene dentro de sus responsabilidades públicas. Sin embargo, sus acciones en materia de educación, asistencia y atención social continúan dándole visibilidad en Nuevo León.

La graduación de más de 5 mil jóvenes representa así no solamente un reconocimiento para los estudiantes, sino también un escenario para que Mariana Rodríguez destaque una agenda enfocada en educación, capacitación y empleo, temas que podrían formar parte de su trayectoria política en los próximos años.