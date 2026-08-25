Geraldine Ponce fortalece su presencia en Nayarit con cinco compromisos rumbo a su futuro político

Geraldine Ponce

Geraldine Ponce busca fortalecer su presencia política en Nayarit con una serie de acciones y propuestas que la mantienen cercana a distintos sectores de la población. La presentación de cinco compromisos para el estado forma parte de una nueva etapa en su carrera, en la que pretende consolidar su proyecto político y ganar respaldo ciudadano.

Ponce presentó cinco ejes de acción que tienen como objetivo impulsar a Nayarit y mantener una agenda cercana a las necesidades de la población. La propuesta también refuerza su presencia en el escenario político estatal.

El primer compromiso está relacionado con la defensa de la transformación y con mantener principios de honestidad y austeridad. Ponce plantea que quienes participan en la vida pública deben actuar de manera congruente y mantener cercanía con la ciudadanía. El segundo eje está relacionado con la defensa de la soberanía nacional. En este punto, la política nayarita expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a una política exterior basada en la coordinación con otros países, pero sin subordinación.

Uno de los temas que más destaca para Nayarit es la protección de las costas y playas. Ponce planteó defender estos espacios como patrimonio público y evitar que los recursos naturales del estado sean privatizados. Este punto tiene especial importancia debido al peso que tienen las playas y el turismo dentro de la economía nayarita.

El cuarto compromiso está dirigido a los sectores productivos. La exalcaldesa de Tepic señaló la necesidad de respaldar a productores, pescadores, comerciantes y trabajadores, al considerar que son fundamentales para mantener activa la economía del estado. Finalmente, Ponce habló sobre la importancia de mantener la esencia de Morena y fortalecer la participación ciudadana. Su propuesta busca que los comités del partido sean espacios de organización y participación, alejados de las decisiones tomadas solamente por grupos políticos.

Estos cinco compromisos llegan después de una serie de recorridos y encuentros que Geraldine Ponce ha realizado por diferentes municipios de Nayarit. En estas actividades ha buscado escuchar a mujeres, jóvenes, productores, pescadores, comerciantes y trabajadores, con la intención de presentar una visión de lo que considera necesario para el futuro del estado. La estrategia también tiene una lectura política. Aunque una candidatura todavía depende de los procesos internos de Morena, las actividades de Ponce le permiten mantener presencia en diferentes regiones y sectores de Nayarit.

Su trayectoria como presidenta municipal de Tepic también forma parte de este posicionamiento. Durante su administración impulsó obras de infraestructura y acciones de atención a las colonias. Entre los resultados difundidos de su gestión se encuentra la pavimentación de alrededor de 400 kilómetros de calles.

A esto se suma su decisión de comprometerse públicamente a respetar el resultado de la encuesta interna de Morena y respaldar a quien resulte seleccionado para representar al movimiento en Nayarit. Esta postura busca mostrar unidad dentro del partido y evitar divisiones durante el proceso de definición.

Con estas acciones, Geraldine Ponce intenta construir una imagen política que vaya más allá de su experiencia en el gobierno municipal. Su discurso incorpora temas de soberanía, protección de recursos naturales, apoyo a sectores productivos, participación ciudadana y continuidad de la llamada Cuarta Transformación.

Por ahora, el futuro electoral de Nayarit continúa en proceso de definición. Sin embargo, sus recorridos, reuniones y cinco compromisos muestran que Ponce mantiene una actividad política constante y trabaja en fortalecer su presencia estatal.

La combinación de resultados de gobierno, contacto con ciudadanos y nuevas propuestas podría convertirse en una plataforma importante para sus aspiraciones políticas. Así, Geraldine Ponce busca llegar a la siguiente etapa de la vida política de Nayarit con una estructura de apoyo y un proyecto que ya comenzó a presentar ante la ciudadanía.