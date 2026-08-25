Cruz Pérez Cuéllar lleva su modelo deportivo de Juárez a todo Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar busca llevar a todo el estado el modelo de impulso al deporte que, asegura, ha desarrollado durante su administración en Ciudad Juárez. El planteamiento se presenta en medio de sus actividades políticas rumbo a la definición de Morena para la gubernatura de Chihuahua, por lo que el deporte se suma a los temas con los que pretende fortalecer su presencia entre la ciudadanía.

El alcalde con licencia encabezó un encuentro con deportistas, exolímpicos, medallistas y representantes de distintas disciplinas, realizado en el marco de una Clínica de Psicología del Deporte. Durante el evento destacó que Chihuahua cuenta con talento suficiente para convertirse nuevamente en un referente deportivo nacional.

Pérez Cuéllar aseguró que, si el proyecto de la Cuarta Transformación llega al Gobierno estatal, el deporte tendrá un papel prioritario. Su propuesta contempla extender a otros municipios las acciones que, de acuerdo con los resultados presentados, se han realizado en Ciudad Juárez.

Uno de los principales argumentos que utiliza es la inversión realizada durante los últimos años en infraestructura deportiva. Según los datos expuestos durante el encuentro, desde 2021 se han construido o rehabilitado más de 100 espacios deportivos en Ciudad Juárez, entre canchas, gimnasios, estadios y áreas de usos múltiples.

Entre las instalaciones mencionadas se encuentran el Gimnasio Kiki Romero, el Gimnasio Bertha Chiu, el Estadio 20 de Noviembre y el Estadio Municipal 8 de Diciembre. Además, el gobierno municipal ha apoyado a deportistas con becas, uniformes, transporte y recursos para participar en competencias.

De acuerdo con las cifras presentadas, más de 200 mil deportistas de alrededor de 40 disciplinas han recibido algún tipo de respaldo. También se han realizado competencias nacionales e internacionales en Ciudad Juárez, con la intención de colocar a la ciudad como sede de eventos deportivos.

Durante el encuentro, diferentes figuras del deporte reconocieron las acciones realizadas en Ciudad Juárez. Entre los participantes estuvieron Eduardo Nájera, Horacio Nava, Diana “La Bonita” Fernández, Cristian Bejarano, Micky Román y otros atletas y representantes de distintas disciplinas.

Uno de los mensajes centrales de Pérez Cuéllar fue que el deporte no solamente debe considerarse como una actividad recreativa, sino como una herramienta para la formación de niñas, niños y jóvenes. También señaló que puede ayudar a prevenir adicciones, fomentar la disciplina y ofrecer alternativas para las nuevas generaciones.

La propuesta adquiere un significado político porque Pérez Cuéllar actualmente busca posicionarse dentro de Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua. Recientemente también ha encabezado asambleas informativas y reuniones en diferentes municipios, donde ha llamado a defender los avances de la llamada Cuarta Transformación y extender ese proyecto al estado.

De esta manera, sus actividades combinan la presentación de resultados obtenidos en Ciudad Juárez con propuestas que pretende llevar a otras regiones. El deporte se convierte así en uno de los temas con los que busca mostrar que su experiencia de gobierno puede aplicarse a nivel estatal.

Pérez Cuéllar planteó que Chihuahua tiene atletas con capacidad para competir a nivel nacional e internacional, pero requiere mayor infraestructura, preparación y acompañamiento. Su propuesta busca atender tanto a deportistas de alto rendimiento como a niñas, niños y jóvenes que comienzan a practicar alguna disciplina.

Con este discurso, el alcalde con licencia continúa recorriendo el estado y presentando propuestas en diferentes sectores. Aunque la candidatura de Morena todavía debe definirse mediante su proceso interno, sus encuentros con ciudadanos, militantes y sectores especializados forman parte de una estrategia para aumentar su presencia política.

El mensaje que busca transmitir es claro: utilizar los resultados obtenidos en Ciudad Juárez como carta de presentación y convertirlos en una propuesta para todo Chihuahua. En este caso, el deporte es presentado como una vía para generar oportunidades, prevenir problemas sociales y apoyar el talento local.

Así, Cruz Pérez Cuéllar mantiene activa su ruta política hacia la definición de Morena, mientras coloca sobre la mesa uno de los temas que considera prioritarios para el futuro del estado: construir más espacios deportivos y ampliar los apoyos para quienes representan a Chihuahua en las diferentes competencias.