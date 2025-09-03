Mara Lezama llega a su Tercer Informe al Pueblo con avances históricos en bienestar, desarrollo y amplio respaldo ciudadano

Posicionada por varios meses como la gobernadora mejor evaluada del país e históricamente ser la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa llega a su tercer informe al pueblo con gran aceptación ciudadana, resultado del trabajo en territorio y de escuchar y resolver la voz del pueblo.

Mara Lezama tiene un gobierno de 5 años, en comparación de gobiernos anteriores que fueron de 6, al igual que los venideros, por lo que prácticamente se encuentra a más de la mitad de un gobierno diferente, la primera de la Cuarta Transformación, pero con un sello humanista con corazón feminista.

Aunque los mandatos de gobierno suelen ser de 6 años (sexenios) en la mayoría de los estados mexicanos, Quintana Roo ajustó su duración para que el periodo 2022-2027 sea un quinquenio. Esto se hizo para que el siguiente ciclo electoral del estado coincida con los comicios federales de 2027.

Desde el día de su toma de posesión, la gobernadora quintanarroense convocó a todas y todos los ciudadanos a ser parte de un gobierno diferente y transformador. Para ello, convocó a un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que ha sido eje de su gobierno diferente y al que se sumaron todos los sectores sociales, en el que nadie se queda fuera ni nadie se queda atrás y las personas están en el centro de las acciones.

Como la primera mujer gobernadora, Mara Lezama impulsa un amplio programa social enfocado principalmente al empoderamiento de las mujeres y a una vida libre de violencia; también, una gran cruzada para combatir la corrupción y eliminar las barreras de la desigualdad para que el éxito se convierta en prosperidad compartida.

Mara Lezama aplica muy bien el lema: por el bien de todos, primero los pobres y los tres principios de la Cuarta Transformación, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo.

Para el bienestar de las y los quintanarroenses, a través del programa Mujer es Poder se ofrecen 50 mil apoyos directos a igual número de beneficiarias, para empoderarlas y ofrecerles la oportunidad de mejorar su economía; con el programa alimentario más grande en la historia de Quintana Roo “Comemos Tod@s” se distribuyen 683 mil 165 paquetes con productos de la canasta básica, y se distribuyeron 572 mil 539 apoyos económicos a través de tarjetas monetarias.

Para que las mujeres tengan acceso a la justicia y puedan recibir la atención adecuada que las ayude a salir de las violencias, Mara Lezama puso en marcha 3 Centros de Justicia para Mujeres, 2 albergues y 1 refugio, que se atienden por un grupo interinstitucional para su bienestar.

Mara Lezama trabaja con el pueblo, al distribuir más de 225 mil mochilas, útiles y uniformes gratuitos; desarrolla el programa FARO del Bienestar y se entregaron 5 mil 173 máquinas de coser para la modalidad fortalecimiento de oficios; se instalaron paneles solares para darle a familias que no lo tenían, energía eléctrica; se llevaron caravanas del bienestar a las poblaciones apartadas; se fortaleció a 101 grupos artesanales de 65 localidades a través de Artesanas del Bienestar.

Con éste y otros programas, en este tercer año de gobierno de la Cuarta Transformación 177 mil personas salieron de la pobreza, cifra dada a conocer por el INEGI.

Mara Lezama llega a su tercer informe al pueblo con cifras que demuestran avances en todos los rubros, como por ejemplo 51 kilómetros de caminos sacacosechas, construcción de 1,109 domos en escuelas, el arribo de 28 millones de visitantes.

Un objetivo prioritario, de estricta justicia social, que se fijó la gobernadora de Quintana Roo fue devolverle el brillo a la capital, desde diferentes ángulos, como por ejemplo la creación de la Zona Libre de Chetumal con estímulos fiscales, la modernización y ampliación del sistema de drenaje de Chetumal, la transformación del transporte público en la capital; el mantenimiento y recuperación de espacios públicos, entre otros.

Mara Lezama no ha dejado rubro alguno sin atender, por ello su gobierno está configurado con 5 ejes: Bienestar Social y Calidad de Vida; Seguridad Ciudadana; Desarrollo Económico Inclusivo; Medio Ambiente y Crecimiento Sustentable, y Gobierno Honesto, Austero y Cercano a la Gente.

Otros logros que Mara Lezama ha puesto al servicio de las personas es tener la policía mejor pagada del país; en combate a la corrupción, por primera vez en la historia Quintana Roo se convirtió en el estado sin tener observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

En materia de éxito turístico, se consolidó a Maya Ka’an como la primera Zona Rural Comunitaria con Potencial Turístico del país, beneficiando directamente a más de 100 mil personas en comunidades mayas, mediante un turismo respetuoso, cultural, justo en el que la prosperidad es compartida.

Un problema que fue atacado de raíz para convertir un pasivo en un activo, fue el tema del sargazo, de modo que pueda incorporarse como materia prima para generar productos derivados y aprovechar su potencial, al tiempo de mantener limpias las playas el mayor tiempo posible.

Mara Lezama llega también a su tercer informe con una capacidad de gestión ante el gobierno federal que da resultados y que refleja el apoyo que la Presidenta Claudia Sheinbaum le proporciona. Además de las obras emblemáticas como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Parque del Jaguar, y obras de infraestructura en Cancún; se tiene el respaldo del Gobierno de México para el Puente Nichupté, la Puerta al Mar de Felipe Carrillo Puerto, y el recién anunciado Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Chetumal.

Así, la gobernadora de Quintana Roo cierra un tercer año de gobierno diferente, humanista con corazón feminista, e inicia el cuarto, un año que servirá de consolidación de todo un proyecto transformador que no permitirá, de vuelta atrás, regresar a un pasado de olvido, corrupción, mentiras y traiciones.