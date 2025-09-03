Productores sinaloenses refrendan su apoyo a Rocha Moya en gestiones para fortalecer el campo

Productores sinaloenses refrendan su apoyo a Rocha Moya

Más de 300 productores del municipio de Navolato refrendaron su apoyo al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y patentizaron su voto de confianza, para que a partir del próximo ciclo agrícola encabece las gestiones tendientes a mejorar las condiciones del campo, con un proyecto de estrategias de comercialización y gestión de créditos y recursos que fortalezcan la actividad primaria en la entidad.

En la reunión, encabezada por el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel y acompañado por Emilio González Gastélum, Presidente de la Coordinadora Unica de Productores Agrícolas de Sinaloa y Rigoberto Mexía Samaniego, Presidente del Módulo de Riego Panac 7, escuchó todas las peticiones de los agrícolas que pedían mejores condiciones, créditos y comercialización, a lo que el funcionario estatal puntualizó sobre la importancia de mantener a un sector unido, lo que permitirá una mejor organización y fuerza a la hora de gestionar lo que se requiere para el campo.

Junto con el subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza, César Torres Hernández, presidente de Productores Agrícolas Unidos de Navolato, Evelio Plata Inzunza y Rodrigo Montoya, Bello Esquivel expresó que es determinante que a partir de este próximo ciclo de cultivos otoño-invierno, todos los productores del sector privado y social lleven a cabo una programación efectiva de las superficies y granos a cultivar, tomando en cuenta la disposición que se tiene de los volúmenes de agua en cada uno de los distritos.

Asimismo, dijo contemplar el mercado nacional y extranjero, para proyectar una producción que sea rentable para cada uno de los productores, porque es momento de una plena reorganización, además de buscar un apoyo que ya venga presupuestado en la Ley de Egresos de la Federación, para que al sector agrícola le de mayor certidumbre desde el momento mismo de iniciar con la planeación de sus cultivos.

Bello Esquivel indicó que todas y cada una de estas acciones de hecho ya las está llevando a cabo el gobierno estatal con las gestiones que mantiene de manera cotidiana con el Gobierno Federal, pero que hoy más que nunca se requiere de la unidad del sector sinaloense.