Sitmah anuncia que no hubo lesionados en volcadura de unidad de Tuzobús en Pachuca

Volcadura de unidad Tuzobús en Pachuca

Durante la mañana del lunes 25 de mayo, se reportó la volcadura de la unidad alimentadora número económico 105 del sistema de transporte masivo BRT (Bus Rapid Transit /Tuzobús) en Pachuca de Soto sobre el bulevar Felipe Ángeles, a la altura de Venta Prieta.

Una vez hecho el reporte respectivo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo se dirigieron al lugar con el objetivo de llevar a cabo las diligencias que correspondían con el percance.

De acuerdo al reporte preliminar, la unidad se encontraba circulando a una baja velocidad a razón de un desnivel que había en la vialidad, al igual que por la cercanía que esta llevaba con el muro del distribuidor vial.

Ante los hechos, con el fin de mantener informados a los interesados y por medio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, salió a aclarar que por suerte en la unidad no se encontraba ninguna persona usuaria, debido a que apenas había comenzado sus operaciones del día. En cuanto al operador, este no presentaba lesión alguna y ninguna otra persona o vehículo más se vio involucrada en el accidente.

Asimismo, se informó que tanto el sistema como la empresa operadora siguen con la investigación y el seguimiento del percance de acuerdo con lo que que dictan los protocolos operativos.

Para no afectar el traslado de las personas usuarias de la zona metropolitana de Pachuca que necesitan del servicio de los Tuzobús, la operación de las unidades continua dándose de manera habitual.