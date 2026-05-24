Tamaulipas entra al top 10 de estados más seguros del país, asegura Américo Villarreal

Diálogos con Américo El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que el estado logró colocarse entre las entidades con mejores condiciones de paz en México

Tamaulipas logró colocarse dentro de los 10 estados más pacíficos del país y actualmente mantiene “semáforo verde” en materia de seguridad, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la transmisión del programa Diálogos con Américo.

El mandatario estatal explicó que los resultados corresponden al más reciente Índice Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, organismo internacional especializado en análisis de seguridad y violencia.

Según detalló, la entidad registró avances en prácticamente todos los indicadores relacionados con paz y seguridad, incluyendo una disminución superior al 70 por ciento en homicidios y delitos cometidos con armas de fuego.

“Hoy Tamaulipas está en semáforo verde de las condiciones de seguridad que se viven en nuestra entidad”, afirmó el gobernador.

Homicidios bajaron de 4.3 a 0.6 diarios

Américo Villarreal señaló que cuando inició su administración se registraban en promedio 4.3 homicidios diarios en el estado, mientras que actualmente la cifra ronda los 0.6 casos por día.

El gobernador atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales, así como a una estrategia enfocada en atender las causas sociales de la violencia.

También destacó que actualmente ningún municipio tamaulipeco aparece entre los 20 más inseguros del país y que, por el contrario, tres ciudades del estado se encuentran entre las más seguras de México.

De acuerdo con el mandatario, Tampico ocupa el primer lugar nacional, seguido de Ciudad Madero en segundo sitio y Nuevo Laredo en la posición número 13.

“Seguimos trabajando día con día en la seguridad de los tamaulipecos y las tamaulipecas”, expresó.

El gobernador aseguró que la mejora en las condiciones de seguridad también comenzó a reflejarse en el crecimiento económico y turístico de Tamaulipas, principalmente en la zona sur del estado.

Entre los proyectos prioritarios mencionó el desarrollo del sistema de transporte metropolitano BRT para la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el cual busca mejorar la movilidad regional mediante un modelo de transporte moderno y eficiente.

Además, explicó que este proyecto estará conectado con nuevas obras carreteras, libramientos y un viaducto elevado en la avenida Hidalgo de Tampico.

Villarreal Anaya afirmó que la visión de su gobierno está basada en el llamado Humanismo Mexicano impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Turismo supera los 17 millones de visitantes

En materia turística, el mandatario informó que durante 2025 Tamaulipas recibió más de 17 millones de visitantes y generó una derrama económica cercana a los 16 mil millones de pesos.

Tan solo en el último periodo vacacional, añadió, arribaron más de tres millones de turistas a distintos destinos del estado.

Destacó espacios como la Laguna del Carpintero, Playa Miramar y el Polyforum de Tampico, donde se han realizado congresos nacionales e internacionales relacionados con energía, petróleo, salud y turismo.

Además, adelantó que Tamaulipas será sede del próximo Congreso Nacional de Pueblos Mágicos, evento que reunirá en Tampico a representantes de los 163 pueblos mágicos del país.

El gobernador también reconoció que uno de los retos pendientes es disminuir el rezago histórico en vivienda y mejorar la planeación urbana en las ciudades del estado.

Por ello, explicó que junto con el Infonavit y la Conavi se amplió el programa estatal de vivienda, pasando de una meta inicial de 60 mil acciones a un total de 84 mil.

Asimismo, destacó proyectos hidráulicos y ambientales en la zona sur, incluyendo una planta de tratamiento de aguas residuales que permitirá reutilizar agua en procesos industriales y proteger el sistema lagunario de la región.

Finalmente, Villarreal aseguró que los programas sociales y proyectos impulsados en Tamaulipas representan una derrama superior a los 24 mil millones de pesos en apoyos, salud, educación, infraestructura y bienestar social.

“El centro del quehacer gubernamental es la persona. Queremos que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera”, concluyó.