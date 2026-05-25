Mazatlán recibe más de 3 mil visitantes a bordo del criber “Navigator Of The Seas”

“Navigator Of The Seas”

La actividad turística en el puerto de Mazatlán arranca fuerte la semana con la llegada este lunes de más de 3,700 visitantes internacionales a bordo del crucero “Navigator Of The Seas”.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que esta embarcación es la número 68 en llegar al puerto en lo que va de 2026, para sumar más de 244 mil turistas y una derrama económica superior a los 391 millones de pesos.

El “Navigator Of The Seas” atracó en la terminal portuaria a las 7:30 de la mañana, proveniente de Los Cabos con 3,705 pasajeros y 1,205 tripulantes en total.

Se trata también del crucero número 5 en visitar el destino durante mayo, mes en el que se han recibido a más de 19 mil cruceristas, que han generado una derrama económica de 30 millones de pesos.

Los cruceristas aprovechan su estancia en la ciudad para recorrer los atractivos turísticos más representativos, como Olas Altas, el Clavadista, la Zona Dorada, el Malecón, así como el Centro Histórico, la Plazuela Machado, Catedral y el Mercado Municipal José María Pino Suárez, entre otros lugares.