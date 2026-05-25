Tamaulipas avanza en el modelo de producción cárnica para exportación

Antonio Varela Flores

Tamaulipas avanza el proyecto de Producción de Carne de Calidad, con el objetivo de engordar, sacrificar y comercializar ganado al menudeo dentro del país, en lugar de exportarlo en pie, ante el cierre de la frontera para este tipo de exportaciones, según declaraciones de el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores.

Explicó que este proyecto se desarrolla en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y forma parte de la estrategia integral orientada a fortalecer al sector ganadero de la entidad y consolidar acciones que impulsen la competitividad del sector pecuario.

Esta iniciativa se encuentra en una primera etapa de implementación en los estados de Sonora, Durango y Coahuila, y posteriormente se expandirá a Chihuahua y Tamaulipas.

El objetivo de la estrategia es mitigar los efectos derivados del cierre de la exportación de ganado en pie, mediante la agregación de valor a la producción local y el fortalecimiento del mercado interno, generando mayores oportunidades para los productores ganaderos tamaulipecos.

Finalmente explicó que el proyecto forma parte del Plan Nacional para Fortalecer la Producción de Carne de Tamaulipas, estrategia integrada al Plan México, impulsado por la presidenta de México.