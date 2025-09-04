Recibe Manolo Jiménez al nuevo Comandante del Ejército en Coahuila

Manolo Jiménez

Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, presidió la ceremonia de bienvenida a la entidad del General de Brigada E.M. Fernando Colchado Gómez, quien tomó posesión del cargo de Comandante interino de la XI Región Militar, polígono que los estados de Coahuila y Chihuahua; “Hoy acompañamos en su toma de protesta y le dimos la bienvenida a nuestro Estado, al C. General de Brigada E.M. Fernando Colchado Gómez, nuevo Comandante de la XI Región Militar”.

El mandatario estatal hizo explícita la disposición del Gobierno de Coahuila para trabajar en coordinación con el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas, eb aras de la seguridad, la paz y el desarrollo de la entidad.

El nuevo Comandante de la XI Región Militar, quien sustituye en el cargo al General Alberto Ibarra Flores, tomó posición del cargo frente al General de División E.M. Francisco Jesús Leana Ojeda, Comandante del Ejército Mexicano. El General Colchado cuenta con 44 años de servicio en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, carrera en la cual ha ocupado diversos cargos de mando y de Estado Mayor en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como mandos territoriales y coordinaciones estatales de la Guardia Nacional.

Manolo Jiménez destacó la gran coordinación que se ha logrado en Coahuila con las diferentes instituciones de seguridad en la entidad, gracias a la cual nuestra entidad es hoy la tercera más segura de todo el País y agregó que la seguridad es el tema más importante; “es en el que estamos participando todas y todos. Cuentan al cien por ciento con nosotros; cuentan con la comunidad de Coahuila para seguir blindando nuestro estado”.

Recordó que Coahuila es cuna del Ejército Mexicano y que por ese motivo existe una gran conexión con esta institución: “Hay una gran afinidad, hay una gran conexión, pero, sobre todo, hay un gran reconocimiento y agradecimiento, porque junto al Ejército Mexicano hemos logrado que nuestra tierra sea de las más seguras del país”.

El gobernador dejó en claro que la fórmula para mantener y mejorar los indicadores estatales en todos los temas, es el trabajo en equipo entre sociedad civil organizada, iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado, aseveró que en unidad las acciones emprendidas lograrán siempre impactos positivos en la seguridad y en la calidad de vida de las y los coahuilenses. En esta misma tónica reiteró que la seguridad en Coahuila es oro molido, y que por eso se debe cuidar entre todas y todos, “porque sin seguridad se pierde en muchas cosas; se pierde en calidad de vida, se pierden inversiones, se pierden empleos, y se pierden la paz y la tranquilidad que entre todas y todos, por muchos años y con mucho esfuerzo, hemos logrado en todas las regiones de Coahuila”.

Finalmente, Jiménez agradeció al General Alberto Ibarra por los servicios prestados a Coahuila y a su gente, al tiempo que elogió la gran labor que realizó en la entidad.

Durante la ceremonia estuvieron presentes el General de Brigada Guardia Nacional EM José Luis Sedano Ramírez, coordinador general de la Guardia Nacional de la región Noreste; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua; y Hugo Gutiérrez Ramírez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila, así como diputados federales, alcaldes y alcaldesas de Coahuila; industriales y empresarios.