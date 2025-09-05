Tamaulipas apuesta por desarrollo de biocombustible con empresas estatales

SEDENER y Green Bauen firman acuerdan par desarrollo de biocombustible

En el marco del “Encuentro Nacional de Biocombustibles y sus Mezclas”, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (Sedener) firmó un convenio con la empresa Green Bauen, filial del Grupo Águila, para dar inicio a los trabajos que permitirán el desarrollo de una planta de biocombustibles en la entidad.

El acuerdo fue signado por el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, y el fundador de Green Bauen, Juan Ruperto Rodríguez Zárate, con el objetivo de establecer una relación contractual que siente las bases para la creación de una biorrefinería en Tamaulipas, consolidando al estado como referente nacional en la producción de energías limpias.

Ángel Jiménez subrayó que este convenio es un paso firme hacia la transición energética, pues materializa compromisos entre el gobierno estatal y la iniciativa privada para garantizar que el proyecto se lleve a cabo durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

“El convenio signa ya los compromisos tanto del Gobierno del Estado como de la iniciativa privada por llevar adelante este proyecto, materializarlo y garantizar su continuidad en el tiempo comprometido, que es el periodo de gestión del gobernador Américo Villarreal Anaya”, señaló el funcionario.

Asimismo, precisó que la biorrefinería contará con la participación de empresas 100 % tamaulipecas, lo que fortalecerá la economía local y generará oportunidades de empleo y especialización en el sector energético, con un impacto directo en el desarrollo regional.