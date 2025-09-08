Delitos a la baja en Oaxaca: Salomón Jara

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, expuso un balance de los logros obtenidos con la estrategia de seguridad del Estado, alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que sigue las directrices de la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con el mandatario estatal, los resultados permiten a la entidad ocupar el escaño del quinto estado más seguro en todo el país, con una tasa de prevalencia delictiva ubicada por debajo de la media nacional con solo el 13.3% y una reducción del 16.2% en homicidios dolosos y muerte violenta de mujeres, esto de acuerdo con datos del INEGI, resultados a los que se suma una tasa de incidencia delictiva a la baja desde 2023 con 42,199 carpetas abiertas, equivalentes a una reducción del 2.6%; 37,689 en 2024, que significaron una disminución del 10.7%; y de enero a julio de este año se tienen registradas 17,671 carpetas de investigación abiertas, datos generados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Al presidir la entrega de equipo de seguridad a las corporaciones policiales del estado, el mandatario detalló los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de Seguridad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y expresó que “El liderazgo y la determinación de la presidenta Sheinbaum ha sido fundamental para que nuestro estado esté cumpliendo con el objetivo de construir la paz y recuperar la seguridad”. Afirmó, en mancuerna con su gabinete de seguridad, que la política de construcción de la paz mediante el diálogo y la concertación ha logrado reducir la conflictividad social generada por bloqueos y toma de casetas, al tiempo que se han alcanzado compromisos de paz entre comunidades con conflictos históricos y generado condiciones de retorno para víctimas de desplazamiento forzado.

Adicionalmente, mencionó una inversión histórica superior a los 884 millones de pesos y acciones estratégicas en los 30 municipios que concentran el 80% de delitos en coordinación con autoridades federales y municipales; “Nuestro gobierno no solamente está alineado con la Estrategia Nacional de Seguridad y los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad, sino que se ha adelantado dignificando a los cuerpos de seguridad mejorando sus salarios, incluso este día presentamos un nuevo fondo de pensiones, y, además, somos una de las cuatro entidades con una universidad enfocada en profesionalizar a nuestras policías”, añadió.

Por lo que toca a los homicidios dolosos y muerte violenta de mujeres, con los que se mide el éxito de una estrategia, este año en Oaxaca se observa una disminución del 16.2% respecto a 2024. En esta materia Oaxaca busca enviar un mensaje contra la impunidad consistente en logros tales como la ejecución del 84.6% de las órdenes de aprehensión contra feminicidas y la captura de 86 objetivos prioritarios en el Istmo. Los robos también se han combatido y mientras que en 2019 hubo un pico de 13,153 denuncias, en 2024 bajó el 30% y en 2025 se registran 3 mil 144.

Jara detalló que las Mesas de Construcción de Paz estatales y regionales, diarias desde el inicio de la actual administración, han resuelto conflictos agrarios y logrado 43 convenios de paz, mientras que las dos administraciones pasadas solo hubo dos en 12 años.

En cuanto a bloqueos carreteros la reducción es destacable, pues en 2022 hubo 781 y el año pasado solo se registraron 481; acerca de casetas tomadas, el año pasado se registraron 20, una disminución de 70% respecto a 2023.

Finalmente, el gobernador se dijo confiado en que Oaxaca será un referente nacional al ser la única entidad en México que logre un regreso masivo y pacífico de desplazados a la comunidad de Guadalupe Victoria en el municipio de San Juquila Mixes, luego de 7 años de enfrentamientos y víctimas que no habían sido atendidos, proceso que ha sido reconocido por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.