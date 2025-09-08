Entregan título de concesión a Baja California para la construcción de Punta Colonet

Luego de décadas de espera, el puerto multimodal Punta Colonet comienza a consolidarse con la entrega del título de concesión del dicho Puerto al Gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Avila Olmeda.

Punta Colonet está planeado para convertirse en un punto estratégico de acceso al mercado norteamericano ya que aliviará la saturación de los puertos de Los Ángeles y Long Beach y consolidará a Baja California como un nodo logístico en el comercio internacional.

Se ha contemplado para contar con una infraestructura versátil para distintos tipos de carga, tecnología de automatización e inteligencia logística, además de una zona industrial y de servicios que detonará la economía del sur del estado.

De acuerdo con estimaciones oficiales, Punta Colonet permitirá incrementar en más de un 35 por ciento las exportaciones mexicanas por la vía del Pacífico, impulsando a sectores estratégicos como la manufactura, la minería y la logística. Todo bajo un esquema sustentable y con autorizaciones ambientales que garantizan un desarrollo responsable.

Solo en la etapa operativa se estima que supere los 30 mil empleos permanentes en actividades como logística, minería, manufactura y transporte ofreciendo nuevas oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos, un crecimiento que también tendrá un impacto social que contribuirá a reducir las desigualdades y elevar la calidad de vida de las familias.

La construcción está programada en tres etapas entre 2026 y 2035 y abarcará una superficie de 2 mil 769 hectáreas con un recinto portuario de 83 hectáreas. El secretario de Economía e Innovación de Baja California, Kurt Honold Morales, aseguró que la obra será un puerto seguro y moderno, dando a Baja California un papel estratégico en el comercio internacional y atrayendo inversiones que fortalecerán sectores como la minería, la manufactura y la logística.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar señaló que esta es una etapa que transformará al estado, ya que “será un motor de trabajo y crecimiento que abrirá puertas a miles de familias y colocará a Baja California en el mapa del comercio internacional”.