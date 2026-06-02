Puebla refuerza vigilancia y prevención para frenar al gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Puebla informó que se destinan más de 18 millones de pesos a programas enfocados en contener la plaga

El Gobierno de Puebla intensificó las acciones para prevenir y combatir el gusano barrenador del ganado mediante una estrategia que incluye vigilancia sanitaria, capacitación a productores y revisión del transporte de animales. Las medidas se realizan en coordinación con el Gobierno federal con el objetivo de proteger la salud animal y fortalecer la actividad ganadera en el estado.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla informó que se destinan más de 18 millones de pesos a programas enfocados en contener la plaga y evitar afectaciones a la producción pecuaria.

La titular de la dependencia, Ana Laura Altamirano Pérez, explicó que junto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) se desarrolla un programa para la colocación de 10 mil trampas dirigidas a la mosca que origina el gusano barrenador del ganado.

Además, se llevan a cabo jornadas intensivas de capacitación para enseñar a productores y personal relacionado con el sector a identificar, tomar muestras, atender y reportar posibles casos. Hasta el momento, 6 mil 400 personas han participado en estas actividades.

La estrategia también contempla el fortalecimiento del cerco zoosanitario estatal mediante 18 puntos de inspección al transporte de ganado y ocho rutas itinerantes en carreteras con alta movilidad pecuaria. Durante 2026 se han realizado alrededor de 17 mil 400 revisiones.

Las acciones forman parte del Comité Estatal para el Fortalecimiento de la Estrategia Frente al Gusano Barrenador del Ganado, integrado por SENASICA, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Asociación Estatal de Ganaderos del Estado de Puebla.

De manera paralela continúa la campaña permanente “Sin heridas no hay gusaneras”, enfocada en reducir el riesgo de infestación en los animales.

Las autoridades también hicieron un llamado a las y los productores para revisar constantemente a bovinos, caprinos y otros animales de sangre caliente, así como a las mascotas, con el fin de detectar y atender cualquier herida a tiempo. Explicaron que estas lesiones son el principal sitio donde la mosca deposita sus huevecillos, por lo que una atención inmediata ayuda a evitar la aparición y propagación de la plaga.

La Secretaría de Agricultura destacó que la prevención temprana y la vigilancia permanente son fundamentales para mantener bajo control esta amenaza sanitaria y proteger la producción ganadera de la entidad.