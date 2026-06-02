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A través del programa la Fiesta del Mundial se busca fomentar la actividad turística en los diferentes pueblos mágicos sinaloenses

La fiesta mundialista será de convivencia familiar, afirma Yeraldine Bonilla

Por Brayan Chaga
La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, invitó a los ciudadanos a vivir la pasión mundialista en los diferentes eventos de convivencia familiar que se llevarán a cabo en los municipios de Cosalá, El Fuerte, Rosario, Mocorito y San Ignacio, donde en los espacios públicos, a través de pantallas gigantes, se van a transmitir los partidos de las selecciones que participan en la justa mundialista.

“Para que la gente vea el Mundial de manera directa. Es para que convivan, estás pantallas van a ser para la convivencia familiar, solamente en El Fuerte y Mocorito es donde van a estar las pantallas gigantes. Habrá seguridad, servicios de Protección Civil en las comunidades para que la gente se sienta tranquila y pueda convivir de manera sana”, precisó la mandataria sinaloense.

Cabe señalar, que a través del programa la Fiesta del Mundial se busca fomentar la actividad turística en los diferentes pueblos mágicos sinaloenses, fortaleciendo la economía y generando confianza al turismo local, nacional e internacional.

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