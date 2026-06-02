La fiesta mundialista será de convivencia familiar, afirma Yeraldine Bonilla

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, invitó a los ciudadanos a vivir la pasión mundialista en los diferentes eventos de convivencia familiar que se llevarán a cabo en los municipios de Cosalá, El Fuerte, Rosario, Mocorito y San Ignacio, donde en los espacios públicos, a través de pantallas gigantes, se van a transmitir los partidos de las selecciones que participan en la justa mundialista.

“Para que la gente vea el Mundial de manera directa. Es para que convivan, estás pantallas van a ser para la convivencia familiar, solamente en El Fuerte y Mocorito es donde van a estar las pantallas gigantes. Habrá seguridad, servicios de Protección Civil en las comunidades para que la gente se sienta tranquila y pueda convivir de manera sana”, precisó la mandataria sinaloense.

Cabe señalar, que a través del programa la Fiesta del Mundial se busca fomentar la actividad turística en los diferentes pueblos mágicos sinaloenses, fortaleciendo la economía y generando confianza al turismo local, nacional e internacional.