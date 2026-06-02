Destacan inversión en obras para cuidar el agua y fortalecer el campo de Tamaulipas

Secretario de recursos Hidráulicos

Tamaulipas se encuentra entre las entidades que reciben una de las inversiones más importantes en materia de agua de los últimos años, con proyectos enfocados en mejorar el aprovechamiento, conservación y distribución del recurso en distintas regiones del estado.

Así lo informó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, quien destacó que estos trabajos son resultado de la coordinación entre el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno de México para fortalecer la seguridad hídrica de la entidad.

Uno de los principales frentes de acción se desarrolla en los Distritos de Riego 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan, considerados los más grandes del estado. En estas zonas ya se realizan obras y proyectos destinados a hacer más eficiente el uso del agua en las actividades agrícolas.

De acuerdo con el funcionario, el sector agropecuario es el que más demanda agua, por lo que la modernización de la infraestructura de riego permitirá aprovechar mejor el recurso disponible y elevar la productividad del campo tamaulipeco.

Como parte de estas acciones, se lleva a cabo un programa de tecnificación que busca suministrar a los cultivos únicamente el agua necesaria para su desarrollo, reduciendo desperdicios y mejorando el rendimiento de las parcelas.

Además de las obras de infraestructura, el estado avanza en el ordenamiento y regularización de concesiones de agua, una medida orientada a promover un uso más eficiente, equitativo y sustentable del recurso.

Dentro de esta estrategia también se realizan operativos de vigilancia, supervisión y verificación de extracciones en la cuenca del río Guayalejo-Tamesí. Posteriormente, estas acciones se extenderán a los ríos Soto la Marina, Purificación, Corona y Pilón.

Raúl Quiroga Álvarez señaló que el conjunto de inversiones y proyectos permitirá fortalecer la seguridad hídrica de Tamaulipas, impulsar el desarrollo productivo y contribuir a que las futuras generaciones cuenten con una mayor disponibilidad de agua.