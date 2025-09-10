Domina Morena ranking de diputados locales mejor evaluados en México

Sesión del Congreso local de la Ciudad de México (Sesión Congreso CDMX/Daniel Augusto)

Legisladores de Morena encabezan en la percepción ciudadana sobre desempeño, con especial presencia en el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla aunque también figuran perfiles de oposición que lograron posicionarse entre los mejores calificados.

De acuerdo con un sondeo realizado por la casa encuestadora Púrpura, Paco Vázquez, diputado local de Morena en el Estado de México, encabeza la lista con 72.34% de aprobación, consolidándose como el legislador mejor evaluado del país.

En segundo lugar se ubica Maurilio Hernández (Morena, Estado de México) con 61.95%, seguido por Xóchitl Bravo (Morena, CDMX) con 45.05%. En la cuarta posición aparece Andrés Iván Villegas Mendoza (Morena, Puebla), con 51.56%, mientras que el quinto sitio es ocupado por Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN, CDMX), quien alcanzó 48.07%.

El listado continúa con Royfid Torres González de MC en la CDMX con 40.5 %, Tomás Roberto Montoya Díaz (Morena, Nuevo León) con 38.24%, Carlos Zurita (Morena, Estado de México) con 27.66%, Nancy Frías (oposición, Chihuahua) con 24.17% y Adriana Medina (MC, Jalisco), que cierra el top 10 con 16.57%.

Sondeo sobre percepción de diputados locales.

La medición refleja que si bien Morena concentra la mayoría de los primeros lugares, con una percepción positiva de la ciudadanía hacia sus legisladores locales, la presencia de perfiles del PAN, Movimiento Ciudadano e incluso una representante de oposición en Chihuahua evidencia que la ciudadanía también reconoce a figuras de distintas fuerzas políticas que han logrado cercanía y resultados en sus comunidades.

La encuesta fue realizada vía telefónica a nivel nacional entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2025, con la participación de 1,090 ciudadanos. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2.9%. Los encuestados evaluaron únicamente a los diputados locales de su entidad, garantizando representatividad por región, género, edad y nivel educativo.