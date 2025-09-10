Puebla será sede del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2025

Con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, así como de atletas de la Selección Nacional, se presentó oficialmente el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 Puebla 2025, que convertirá a Cholula en epicentro del deporte internacional.

El evento contó con la participación del presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, Jesús Fernández Navarro, quien destacó que México se ha posicionado como uno de los países con mayor número de competencias internacionales en este deporte. “Este año organizamos 14 torneos, entre ellos diez de la confederación de Norte, Centro y Caribe, y cuatro avalados por la federación internacional. No es casualidad que México aparezca en casi todos los podios”, señaló.

Durante la presentación también intervinieron los seleccionados Carlos Andrés Ayala Herrera e Inés Antonio Vargas Lladas, quienes subrayaron el compromiso de representar a México en esta justa deportiva. “Es un orgullo defender los colores nacionales en un campeonato mundial y más aún en casa”, expresó Ayala.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, resaltó que el deporte se ha consolidado como política de Estado en la entidad. Recordó que la Universidad del Deporte ofrece ya cuatro licenciaturas y que Puebla será sede de otros eventos de gran magnitud como la Universiada Nacional 2025 y los Juegos Deportivos Nacionales Escolares.

“El deporte es paz con bienestar. Cada joven que practica una disciplina se aleja de la violencia y fortalece el tejido social”, aseguró Armenta, acompañado por la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Toranzi Fernández Díaz.

La organización del campeonato también tiene un impacto económico y turístico. Se destacó que en ediciones pasadas, Tlaxcala logró una derrama de más de 1,700 millones de pesos y la apertura de 22 hoteles. “El deporte y el turismo van de la mano. Queremos que este evento muestre al mundo la grandeza cultural y gastronómica de Puebla”, comentó el mandatario.

En su intervención, Rommel Pacheco Marulfo, director general de la CONADE, subrayó que el gobierno federal, en coordinación con los estados, trabaja para fortalecer el deporte como una inversión social. “Este campeonato es una oportunidad para que nuestros atletas se fogueen contra los mejores del mundo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, puntualizó.

Pacheco subrayó que este evento servirá de fogueo a los atletas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al tiempo que fortalecerá a las nuevas generaciones. “Nuestros seleccionados tienen la oportunidad de competir contra los mejores del mundo en casa. Eso es histórico y marcará un antes y un después para el voleibol mexicano”, agregó.

El Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 Puebla 2025 reunirá a los mejores equipos juveniles del mundo, consolidando a México como una potencia organizadora de eventos deportivos y a Cholula como un destino estratégico que combina infraestructura, tradición y hospitalidad.

“Arriba el voleibol y arriba México”, concluyeron los organizadores, invitando a la ciudadanía y a turistas nacionales e internacionales a sumarse a esta fiesta deportiva.