Sedatu impulsa el Mundial Social con 33 canchas de futbol en Colima

. Las obras deportivas se realizan en 10 municipios con una inversión de 61 mdp.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) construye y rehabilita en Colima 33 canchas de futbol del Mundial Social: 26 nuevas y 7 remodelaciones, con el objetivo de impulsar la estrategia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de fomentar la práctica de este deporte en todo el país.

Durante la instalación del Comité Estatal de Proyectos Comunitarios, la titular de Sedatu, Edna Vega Rangel, subrayó la importancia de la participación ciudadana en la supervisión y cuidado de las obras comunitarias. El Comité está conformado por siete vecinas y vecinos del estado: cuatro mujeres y tres hombres.

“Son obras que van a cambiar la vida de comunidades que se van a poder beneficiar no sólo para futbol, puedes hacer otro tipo de actividades en estas canchas”, señaló Vega Rangel.

De las 33 canchas, que representan una inversión de 61 mdp, 23 son de fútbol 5, dos de fútbol 7 y una de fútbol 11; además, se realizan siete mejoramientos, de los cuales seis son multicanchas y una de futbol rápido. Actualmente están iniciadas 16 obras y otras 17 están por comenzar.

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La gobernadora Indira Vizcaíno destacó que, junto con los municipios, se rescatan 36 canchas de futbol, de las cuales 17 ya están en proceso. “Estamos haciendo mucho más que construir comunidad, estamos formando personas capaces de trabajar en equipo, con interés por su comunidad y que se apropian de los espacios públicos”, afirmó.

Por su parte, el director del Instituto Colimense del Deporte, Alejandro Rodríguez Alvarado, señaló que el Mundial Social busca fomentar la práctica del deporte y fortalecer la cohesión social, transformando positivamente las comunidades mediante la sana convivencia.