Cuestiona asociación patrimonio de asesor en Tamaulipas

José Eduardo López Portillo, asesor cercano al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue señalado en distintos círculos políticos y sociales debido a su crecimiento económico en los últimos años.

De acuerdo con diversas fuentes, el funcionario adquirió propiedades en zonas de alto valor en la Ciudad de México y en el estado de Morelos, además de vehículos de lujo y un centro ecuestre en construcción.

Sobre este caso, Mario Hernández García, presidente de la Asociación Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (ANTCC), consideró que las autoridades estatales y federales deben esclarecer el origen de los recursos señalados.

“Es fundamental que los funcionarios, asesores y cualquier persona vinculada con la administración pública aclaren su patrimonio ante los órganos correspondientes. La transparencia no es solo un compromiso, es una obligación”, sostuvo.

Registros públicos e imágenes difundidas en redes generaron cuestionamientos

Además recordó el activista, que en medios internacionales se mencionaron las investigaciones que realiza el FBI en Nueva York sobre presuntas operaciones financieras irregulares, que incluirían referencias a López Portillo, aunque las autoridades estadounidenses no han emitido información oficial al respecto.

En registros públicos y en imágenes difundidas en redes sociales por su esposa, Jessie Guerra, se observan viajes al extranjero y traslados en aeronaves privadas.

Dichos elementos, aseguró Hernández García, despertaron cuestionamientos sobre la procedencia de los recursos y la posible relación con actividades externas a su función como asesor.

A López Portillo se le reconoce un rol estratégico dentro del equipo del gobernador, Américo Villarreal, con participación en procesos de decisión relacionados con acuerdos financieros y vínculos políticos.

“Su nombre también fue relacionado con operaciones de comercio de hidrocarburos, un tema que ya había surgido desde la campaña de Villarreal, cuando se mencionó la intervención del empresario Sergio Carmona en actividades de financiamiento”, indicó el presidente de la Asociación Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (ANTCC).