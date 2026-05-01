Comerciantes de Fresnillo denuncian disminución de ventas por trabajos de rehabilitación

Socavón en centro de Fresnillo

Comerciantes asentados en la calle Reforma, ubicado en la zona centro de Fresnillo, Zacatecas, hicieron un llamado a la Secretaría de Obras Públicas Municipal agilizar los trabajos de rehabilitación que se realizan tras la localización de un socavón, ya que afirmaron que el cierre vial provocó una gran disminución en sus ventas.

Los locatarios revelaron que desde que la vialidad fue reanudada para atender el hundimiento, la afluencia de clientes disminuyó con pérdidas que van del 30 hasta el 90 por ciento, según el tipo de negocio y del día.

Asimismo, los comerciantes argumentaron que sus compradores transitan en la calle Reforma para realizar sus compras y ahora prefieren buscar otras opciones.

“Muchos de nuestros clientes vienen de rancherías y comunidades cercanas, pero como no hay paso ni dónde estacionarse, mejor ya no entran”, expresó una comerciante afectada.

Aunado a esto, los locatarios acusaron que se registran pocos avances de la obra, ya que les habían notificado que la rehabilitación serían de dos días. Hasta el momento, no han recibido alguna noticia de la fecha de finalización.

Por último, los inconformes expusieron que dicha obra afecta la sanidad e imagen para sus negocios por el polvo generado durante las excavaciones, ya que sus giros comerciales son de ropa y alimentos.

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