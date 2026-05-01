Defensoría Pública de Tamaulipas brinda atención jurídica personalizada a más de 100 personas

Atención jurídica a personas privadas de la libertad en Tamaulipas

El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) llevó a cabo una jornada de atención directa y supervisión en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Matamoros, para garantizar el acceso a la justicia a los sectores de la población.

La directora general del instituto, Roxana Guerrero Galván, y la titular del centro penitenciario, Romana López Vega, expresaron que el encuentro permitió coordinar esfuerzos institucionales para la verificación del estatus legal de los internos y garantizar que cuenten con una defensa técnica de excelencia.

Guerrero Galván informó que otorgaron asesorías jurídicas personalizadas a 114 Personas Privadas de la Libertad (PPLs). Aseguró que dichas acciones permiten fortalecer las estrategias de defensa y supervisar que cada proceso judicial se desarrolle con estricto apego a derecho y respeto a los derechos humanos.

“La defensoría gratuita es un pilar fundamental para la justicia en nuestro estado. No solo representamos legalmente a las personas, sino que garantizamos que el sistema de justicia funcione con transparencia y equidad para quienes más lo necesitan”, declaró la titular del IDPET durante el recorrido.

En la mesa de trabajo participaron también el director de Defensorías, César Ávalos González, y el coordinador regional, José Luis García, junto al cuerpo de defensores públicos adscritos a esta demarcación.

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