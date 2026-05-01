Cablebús transformará integralmente la movilidad de Puebla: Armenta Mier

Sistema de Transporte por Cable Puebla

El coordinador de gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, reveló que el Sistema Integral de Movilidad de Puebla impulsará el uso de energía limpia, la reducción de emisiones a solo 48 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2) y con traslados de hasta 36 minutos como máximo.

García Parra afirmó que dicho modelo de movilidad está sustentado en más de 20 estudios técnicos que proyectan el crecimiento de la zona metropolitana, la cual pasará de 2.5 a cerca de 3 millones de habitantes hacia 2030, con un incremento significativo en parque vehicular y viajes diarios. Ante este escenario, integrarán cuatro modalidades: transporte convencional, sistema RUTA, transporte por cable y red de bicicletas públicas.

El gobernador estatal, Alejandro Armenta Mier, enfatizó que ningún árbol será intervenido como parte del proyecto del sistema de movilidad integral. Añadió que 90 árboles serán reubicados con una tecnología que no los afecta.

Armenta Mier mencionó que el proyecto de cablebús contempla una primera etapa de 13.6 kilómetros con cuatro líneas y nueve nodos de transferencia intermodal, conectará puntos estratégicos como el Centro Integral de Servicios (CIS), Parque Juárez, Xonaca y Amalucan. Además, a partir del segundo año de operación, será autosustentable financieramente.

El coordinador de gabinete dio a conocer que el transporte por cable tendrá una tarifa estimada de 12 pesos y será gratuito para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes de educación básica.

El gobernador estatal destacó que el Periférico 5 de Mayo, con sus circuitos Sur y Norte, representa una solución estructural a los problemas de conectividad para los próximos 50 años.

Por último, Armienta Mier que dicha obra incluye la ampliación a cuatro carriles sin cuota, conexión estratégica con municipios como Amozoc y Cuautinchán, así como la reubicación de la caseta de Amozoc para mejora de la movilidad regional.

La Crónica de Hoy 2026